Çocuk yaşta başı belada 

Abdullah SUİÇEZ

Gemikonağı’nda dün sabah meydana gelen olayda 16 yaşındaki A.Ş.A.(E) ailesiyle kavga eden iki kişiyi bıçakladı.

Olayın ardından çocuk tutuklanırken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre; Gemikonağı’nda S.O. isimli şahsın hem tarlasında çalışan hem de işverene ait tek odalı evde kalan 16 yaşındaki çocuğun annesi ile babası dün sabah işe gitmedi. Patronla yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı işe gitmeyen ailenin kapısına dayanan S.O.’nun yakınları ve çalışanları, evden de çıkmalarını istedi. Bunun üzerine aile ile patronun yakınları arasında kavga çıktı. Çıkan kavga esnasında tarım işçisi ailenin 16 yaşındaki oğulları A.Ş.A., evden aldığı ekmek bıçağı ile kavgaya karıştı.

Kavgaya tanık olan çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. 16 yaşındaki çocuk, ailesiyle tartışan ve babasını darp eden İ.O’.yu karın bölgesinden, O.E.’yi ise sol koltuk altından bıçakladı.

Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. A.Ş.A. tutuklanırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.