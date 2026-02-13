Çocuklar çok eğlendi

Çocuklara ve ailelere yönelik düzenlenen GABFEST KIDS – Mucize Tema Park’ı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mucize Tema Park kapsamında gün boyunca çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlendi.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen Boyama Atölyesi’nde çocuklar, farklı renk ve materyallerle hayal güçlerini yansıttıkları çalışmalar yaptı. Atölyeye katılan minikler, ortaya koydukları eserlerle keyifli anlar yaşadı.

Tohum Atölyesi’nde ise çocuklar toprakla buluştu. Kendi tohumlarını ekme fırsatı bulan minikler, doğayla tanışarak üretim sürecini deneyimledi. Etkinlikte çocuklara bitkilerin büyüme süreci hakkında temel bilgiler de aktarıldı.

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptığı açıklamada, etkinliğin pazar gününe kadar her gün 11.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti. Hava koşullarının elverişli olması halinde tüm çocukları ve aileleri etkinliğe katılmaya davet eden Amcaoğlu, organizasyonun kentte çocukların neşesiyle renkli ve hareketli günlere sahne olacağını ifade etti. Etkinliğin hem çocukların eğlenmesine hem de ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

