Çocuklar mutlu oldu

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Ekip, okul bahçesinde oluşturulan “Engelsiz Mutlu-luk Bahçesi”nin açılış törenine katıldı. Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün desteğiyle yenilenen alanın, özel gereksinimli öğrencilerin daha özgür, mutlu ve aktif bir öğrenim ortamında eğitimlerini sürdürme-sini hedeflediği belirtildi.

Açılışa, Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve Merit Royal Otelleri Park ve Bahçeler Müdürü Alpay Arslan katıldı. Etkinlikte Meritta maskotu da çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşattı.

Açılışta konuşan Mine Gürses, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile sürdürülen iş birliği kapsamında öğrencilerin daha konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Gür-ses, küçük dokunuşların büyük farklar yaratacağına inandıklarını ve Engelsiz Mutluluk Bahçesi’nin bunun somut bir örneği olduğunu ifade etti.

Merit International, çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ve sosyal sorumluluk projelerini kesintisiz sürdüreceklerini açıkladı.

