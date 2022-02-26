‘Çok çalışılmalı’

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, uzun yıllardır belediye sayısının tartışıldığını ancak şimdiye kadar her hangi bir adım atılmadığını söyledi. Özçınar, Haziran’da seçim olduğunu hatırlatarak, belediyelerin sayısının azaltılmasına yönelik çalışmaların yetişmesinin kolay olmayacağını dile getirdi.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılan Özçınar, belediyelerin sayısının 28’den 12’ye düşürülmesine destek verdiğini söyledi.

Özçınar şunları söyledi:

“belediyelerin sayısının azaltılması konusu 2008 yılında gündeme geldi. Ancak biz sürekli konuyu erteledik. Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada “6 ilçe 6 bucak var. Belediye sayısı düşürülecek” dedi. ben bu fikri destekliyorum ancak keşke bunu tartışmaya bir yıl önce başlasaydık. Yasayı şimdi yapıp 2024’te başlayalım gibi söylemler doğru değil. Yeni seçime yeni uygulamayla girmemiz gerekiyor. Ya çok çalışarak, Haziran’a kadar tamamlayacağız ya da Ocak 2023 itibariyle gündeme alacağız.

Ancak her şeyden önce belediyelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sonrasında seçim tarihini belirlememiz lazım. Nisan ayında seçim yasakları başlayacaktır. Önümüzde bir buçuk aylık süre kalacaktır. Eğer altyapıyı tamamlayıp, gece gündüz bu konuyla uğraşırsak belki Haziran’da yapılacak seçime yetiştiririz.”

Özçınar, belediyelerin birleşmesi nedeniyle kimsenin iş kaybına uğramayacağını ifade ederek, “Kadrosuzlar yasal hale getirtilecek, hatta sınavla yeni personel alınacak. Tüm belediyelerde yönetim kadrolarında boşluklar var. 29 belediyenin hiçbirinde müdür yok” dedi.

Birleşme yarar sağlar

“Sokak, çöp, çevre, kanalizasyon, mezbaha ve diğer konularda halka kaliteli hizmet sunmak için birleşmeyi sağlamamız lazım” diyen Özçınar, “Dünyada ya hizmetler ya da belediyeler birleşir” ifadesini kullandı.

Özçınar, belediyelerin sayısının azaltılmasında kendi açısından bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bazı bölgelere baktığımızda 7 belediyesi olan ilçeler var. Bu durumu doğru zeminde tartışmalıyız. Nüfus kriteri ve gelirine göre değil de sadece maaş veren bir belediyecilik anlayışı olmaz. Bu da bizi ileriye taşımaz. Mesele bizim aylık kanalizasyon giderimiz 500 bin TL, hizmetlere karşı toplayabileceğimiz kaynak ise 70 bin TL. Demek oluyor ki bu yapı sürdürülebilir değil. Ancak kanalizasyon yönetimi tek elde toplanırsa maliyetler düşecek; 5 araç yerine 2 kanal açma aracı kullanılacak. Bir kanal açma aracı 5 milyon liradır. Her belediye bunu alabilir mi? Bütünlüklü düşünmek zorundadır.

Güney komşumuz 5 bölge ile organize oluyor. Maliyetler arttı, birlik olup ekonomik tedbir almalıyız.

Ülkeyi bir bütün olarak düşünmeliyiz. Bizim için önemli olan çevrenin temiz olması, çöplerin toplanması, hizmetlerin yeterli verilmesidir.”