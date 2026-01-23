Fransa mahkemesi, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışını yaptığı iddiasıyla günlerden beri tutuklu bulunan İran asıllı KKTC vatandaşı iş insanı Behdad Jafari’nin Güney’e iadesini kesin bir şekilde reddetti. Karar, KKTC’de memnuniyetle karşılandı.

Fransız Yargıtayı, Rum Yönetimi’nin mülkiyetle ilgili çeşitli suçlamalar yönelttiği iş insanı Beh-dad Jafari hakkında “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi’nin (Talebi) uygulanmasını reddeden Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi kararının temyize taşınması talebini reddetti.

Net ve kesin

Behdad Jafari, Fransa’daki hukuki süreçle ilgili olarak Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin esas kararını ve akabinde Fransız Yargıtayı’nda yaşanan gelişmeleri doğru, açık ve anlaşılır şe-kilde kamuoyuna aktarmak amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Jafari, Kıbrıs Rum makamlarının, 2015–2025 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fiilî kontrolü altında olmayan bölgede işlendiği iddia edilen mülkiyet ile ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle iadesini talep ettiğini hatırlattı.

Behdad Jafari, 10 Aralık 2025 tarihinde, Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi Soruşturma Daire-si’nin, Kıbrıs Rum Kesimi tarafından çıkarılan Avrupa Tutuklama Müzekkeresi (Talebi) (EAW) ile ilgili nihai kararını verdiğini belirtti. Mahkemenin kapsamlı bir incelemenin ardından net ve kesin bir karar verdiğini vurgulayan Jafari, Fransa’nın, Kıbrıs Rum makamlarının Avrupa Tutuk-lama Müzekkeresi’nin (Talebi) yerine getirilmesi yönündeki başvurusunu reddettiğini vurguladı.

Tüm adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı

Behdad Jafari, sonuç olarak, iade talebinin reddedildiğini, Fransa’nın Rum tarafının iade talebini kabul etmediğini ve tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırıldığını da aktardı.

Davanın bu aşamadan sonra temyiz edilerek Fransız Yargıtayı’na taşındığını ifade eden Jafari, ilgili savcılık tarafından yasal sürede gerekli hukuki gerekçelerin sunulmaması ve/veya dosyanın devamı için yetersiz bulunması sebebiyle temyiz talebinin reddedildiğini ve yetkili istinaf mah-kemesinin kararının dün itibarıyla tamamen kesinleştiğini bildirdi.

Jafari, “Temyiz sürecinin kapandığını, Yargıtay’ın dosyayı esastan incelemeyeceğini ve Yetkili İstinaf Mahkemesi’nin kararının kesin ve bağlayıcı hale geldiğini vurguladı.

Süreç

İsatis Direktörü KKTC vatandaşı Behdad Jafari, KKTC’deki eski Rum mallarını “suiistimal ettiği” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine Ekim 2025’te göz altına alınmış ardından Rum hükümeti Jafari’nin Rum kesimine iadesi talebiyle Fransa’da dava açmıştı.

Fransız Mahkemesi’nin iade talebini reddetmesiyle Jafari, KKTC’ye dönmüş ancak Rum kesi-mi, bu karara karşı bu kez de istinaf başvurusu yapmıştı. Fransız Yargıtayı, son olarak “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi’nin (Talebi) uygulanmasını reddeden Aix-en-Provence İstinaf Mahke-mesi kararının temyize taşınması talebini de reddetti.

Fransa mahkemesi bu kararıyla, Behdad Jafari’nin Güney Kıbrıs’a iade edilmesiyle ilgili talebi böylelikle net ve kesin şekilde reddetmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026, 09:51