Ömer KADİROĞLU

Restorancılar Birliği’nden sonra Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Kasaplar Birliği’nin karkas et ithalinin serbest bırakılması yönündeki talepleri kamuoyunda tartışılıyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların bir kısmı et ithaline destek verirken, bir kısmı yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların ortak noktası ise fiyat ve kalite oldu. Şimdiki fiyatların yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, fiyatların düşürülmesini ve tüketiciye sağlıklı et sunulması gerektiğini belirtti.

Ne dediler?..

Ersel Ehru

“Et ithalinin serbest bırakılmasını ben de istiyorum. Ben çok et tüketen birisi değilim ancak et alamayan insanlar var.

İthal et gelir ve ucuz olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Et fiyatlarının düşmesi için hükümetin piyasayı denetlemesi ve haksız kazancı ortadan kaldıracak önlemler alması gerekiyor.”

Fehmi Tuncel

“İthal et getirilmesine ben de karşı değilim. Ucuz olacak her şeye ben açığım. İnsanlar artık ucuz yer neresiyse oradan alışveriş yapıyor.

Bu nedenle çoğu etlerini güneyden alıyor. Ben et ve kıyma alabiliyorum ancak alamayan insanlar da vardır. Fiyatların düşmesi için rekabet ortamı oluşturulmalıdır. Dışarıdan et getirilmesinin yanı sıra devlet üreticileri destekleyerek de et fiyatlarını düşürebilirler.”

Arif Tin

“Et ithali serbest bırakılırsa hayvancıyı bitirir. Çünkü hayvanlar hayvancının elinde kalacaktır. Bugünkü şartlarda eskisi gibi olmasa bile evimize et giriyor. Tam fiyatlarını bilmesem de alıyoruz etimizi. Et fiyatlarının düşürülmesi için hayvancının girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapılması lazım. Başka türlü bu iş olmaz.”

Cemal Tombul

“Tüm sektörlerde olduğu gibi hükümet et sektörünü de denetlemediği için maalesef fiyatlar uçuyor ve bu şekilde bazı talepler oluyor. Ülkede plansızlık ve programsızlığın getirdiği olumsuzluklardır. İthal etin önünün açılması belki restoran ve kasaplar için olumlu bir durum olabilir ancak hayvan üreticisi için iyi olmayacaktır. Önceden her şey planlı programlı olsaydı bugün bu duruma gelinmezdi. Hayvan üreticilerinin çok ciddi problemleri var; özellikle yükselen maliyetler zorluyor. Ciddi bir devlet politikası ve hayvancıların maliyetlerinin desteklenmesi sonrasında ithal et kaçınılmazsa devlet kontrolünde getirilmesine karşı değilim. Et alabiliyoruz ve hatta bu ülkede et alamıyorum diyen insan yalan söylüyordur. Herkes et alabilir ancak belki eskisi kadar bol alamaz.”

Hasan Bıçaklı

“Et ithalinin serbest bırakılmasına karşıyım. Daha önce denediler ancak gelen etler damak tadımıza uymadı. Burada uygun fiyata da et satan kasaplar vardır. Benim et aldığım kasapta etin kilosu 850 liradır. Eskisi gibi olmasa da evimize etimizi alıyoruz. Et fiyatlarının düşmesi için hükümetin hayvancıyı desteklemesi ve hayvanın kasaplara daha uyguna verilmesi; kasapların da denetlenerek aldığı kuzuyu kaça sattığını kontrol altında tutmaları gerekiyor.”

Mehmet Okduman

“Ben de hayvancılık yapıyorum ve hayvanlarımızı şu anda bile satarken zorlanıyoruz. İthal et gelirse hiç satamayacağız. Evimin et ihtiyacını hayvancılıkla sağlıyorum ancak et alamayan insanlar için hükümetin hayvancının girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapması ve herkesin ete ulaşmasını sağlamalıdır.”

Erdal Biçer

“İthal et gelse de et fiyatları düşmeyecektir. Daha önce bol bol aldığımız etimizi şimdilerde ayda bir kez alabiliyorsak ne mutlu bize. Devlet et fiyatlarını düşürmek için hayvancının maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapmaları gerekiyor. İthal et gelse de bir şey değişmeyecek.”

Erbil Özkan

“Et ithalatının önünün açılması gerekiyor. Burada et pahalı ve ithal et getirilirse daha iyi olacaktır. Ben etimi buradan alıyorum. 950 lira dana kıyması, et bin kusur lira nasıl başa çıkacağız. Et fiyatları ithal etin gelmesi ile de düşebilir, devlet hayvan üreticisinin maliyetlerini düşürecek çalışmalar yaparak da fiyatı düşürebilir diye düşünüyorum.”