Toplum sağlığı riske atılacak

Muhalefet milletvekilleri ve hekim örgütleri, ülkede tıp uzmanlığı eğitimi verilmesini öngören yasa ta-sarısına karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Filiz Besim, Ceyhun Birinci, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Tabipleri Birliği, Tabipleri Odası, Diş Tabipleri Odası ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’ndaki değişikliklerin görüşüldüğü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına katıldı. Ancak görüşme esnasında vekiller ve birlikler toplantıyı terk etti.

Milletvekilleri ve hekim örgütü yetkilileri, Cumhuriyet Meclisi’nde açıklamalarda bulunarak, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’ndaki değişikliklere tepki gösterdi. Mevcut hasta sayısı ve vaka çeşitlili-ğinin yetersizliği nedeniyle uzmanlık eğitiminin yeterince nitelikli yapılamayacağı, hekimlerin deneyim eksikliğiyle mezun olabileceği ve bunun toplum sağlığını riske atacağı belirtildi.

Besim: Bu yasanın geçmesi bize göre ölümdür

CTP Milletvekili ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Filiz Besim, Sağlık Dairesi Hizmetleri Yasası'nın görüşüldüğü komite toplantısını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Konuyla ilgili dertlerini hükümete anlatamadıklarını ifade eden Besim, Sağlık Dairesi Hizmetleri Yasa-sı’nda ülkede tıp ve diş hekimliği alanında uzmanlık eğitiminin verilmesi konusunun da düzenlendiğini aktardı.

Besim, komitede bunun kriterleri konusunda uzlaşamadıklarını anlattı.

Ülkede 8 tıp fakültesi ve 9 diş hekimliği fakültesi olduğuna dikkati çeken Besim, sağlık örgütleri ile bir-likte bahse konu yasa üzerine uzun süre çalıştıklarını söyledi.

Ülkedeki sağlık eğitiminin niteliği ile ilgili ciddi endişeleri olduğunu ifade eden Besim, “Normal hekimlik eğitiminin bile sorgulandığı bu ülkede bir de uzmanlık eğitimi verilmesinin sıkıntıları çok net önümüz-dedir.” dedi. Besim, YÖDAK’ın üniversiteleri denetlemede sıkıntıları olduğunu da ekledi.

Ülkede yeterli hasta sayısı ve hasta çeşitliliği olmadığını vurgulayan Besim, “Uzmanlığa da izin verirsek yeterince ameliyat yapmayan beyin cerrahları bizi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ameliyat-hanesinde bekleyecek; yeterince hasta görmemiş hekimler bizi hastanelerimizin acil servisinde bekle-yecek.” İfadelerini kullandı.

Yapılan yasayı "toplum sağlığı gailesi çekmeyen bir zihniyetin" ürünü olarak değerlendiren Besim, “Bu yasanın geçmesi bize göre ölümdür.” uyarısında bulundu.

Dalkan: Ülke sınırları içerisinde mümkün değil

Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ise, mevcut hasta sayısı ve vaka çeşitliliği dikkate alın-dığında tıpta uzmanlık eğitiminin tüm eğitim süresi boyunca yalnızca ülke sınırları içinde yürütülmesi-nin mümkün olmadığını vurguladı.

Uzun süredir yaptıkları uyarı, görüşme ve çabaların dikkate alınmadığını savunan Dalkan, tıpta uz-manlık eğitiminin yeterlilik esasına göre, yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak, Türkiye’de uzmanlık eğitimi veren ve yüksek hasta sayısı ile vaka çeşitliliğine sahip eğitim kurumlarıyla dönüşümlü ve en-tegre biçimde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dalkan şöyle konuştu:

“Uzmanlık kontenjanları; keyfi biçimde ya da belirli kurumların taleplerine göre değil, ülkenin gerçek sağlık hizmeti ihtiyaçları ve kurumların eğitim kapasitesi esas alınarak belirlenmelidir. Uzmanlık eğitimi alacak hekimler; merkezi bir sınav, ciddi bir planlama ve etkin bir denetim mekanizmasıyla saptanma-lıdır. Hangi branşta kaç uzmana ihtiyaç duyulduğu belirlenirken; eğitim verecek kurumların hasta sayı-sı, vaka çeşitliliği, akademik kadrosu ve teknik altyapısı temel kriterler olmalıdır.

Biz Kıbrıslı Türk hekimlerin ısrarla savunduğu yaklaşım; daha çok uzman yetiştirmek değil, doğru bi-çimde eğitilmiş, yetkin ve güvenilir hekimler kazandırmaktır. Bu ülkenin ihtiyacı, nitelikli ve sürdürüle-bilir bir sağlık sistemidir.”

Ülkedeki hasta sayısı ve vaka çeşitliliğinin yetersizliği nedeniyle, tıpta uzmanlık eğitiminin tam zamanlı olarak yalnızca Kıbrıs’ta yürütülmesinin mümkün olmadığını yineleyen Dalkan, Türkiye’de uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlarla resmî protokol-ler yapılması, bu protokoller kapsamında yürütülecek eğitim süreçleri düzenli ve etkin biçimde denet-lenmesi gerektiğini kaydetti.

Vaka görmeden uzman olunmaz

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, iktidarın yasanın bu şekilde geçmesine onay vermesinin birçok soru işareti yarattığını ileri sürdü.

“Toplum sağlığı ile oynamak kimsenin haddi değildir.” diyen Birinci, yasanın bu şekilde geçmesinin ülkedeki hekim kalitesini düşüreceğini belirtti; çeşitli vaka görmeden uzman olunmasının sakıncalarına değindi.

Birinci, tüm milletvekillerine Genel Kurul’da yasaya ret oyu kullanma çağrısında da bulundu.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ise, uzman yetiştirmek için gerekli olan vaka sayısı ve çeşitliliği-nin yetersizliğine işaret ederek, yapılan düzenlemeye tepki gösterdi.

