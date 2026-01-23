Kısa sürede diploma verildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında Ulusal Birlik Partisi eski Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın yargılandığı davanın üçüncü ön duruşması yapıldı.

Davada tanık olarak dinlenen KSTÜ çalışanı, Serdal Gündüz’den aldığı talimatları uyguladığını söyledi.

Tanık, Ünal’ın 9 Eylül 2021 tarihinde eğitim yönetimi ve denetimi tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırdığını, normal şartlarda 2 yıl sürmesi gereken programda süre dolmadan mezuniyet işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Davanın ön duruşmaları sürüyor

Fatma Ünal hakkındaki sahte diploma davasının ön duruşmaları sürüyor. Sanık, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, duruşmada Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan G.Ü., tanık olarak dinlendi.

Savcılığın tanığı olan G.Ü., 22 Eylül 2022 tarihinde o dönem üniversite direktörü ve genel sekreteri olan Serdal Gündüz’ün ofisine gelerek Fatma Ünal’ın acilen mezun edilmesi ve diplomasının basılması yönünde kendisine talimat verdiğini mahkemeye aktardı.

Tanık, eksik dersler bulunması halinde bu derslerin not girişlerinin yapılması ve sistemde mezun duruma getirilmesinin istendiğini söyledi. Tanık, işten çıkarılma korkusuyla sekiz dersin not girişini kendisinin yaptığını ve bu derslere geçer not verdiğini söyledi.

Tanık, sistem üzerinde eğitim süresinin geriye dönük olarak düzenlendiğini, 28 Eylül 2022 tarihinde Serdal Gündüz tarafından diplomanın aciliyetiyle ilgili bir e-posta gönderildiğini ve diplomanın basıldığını ifade etti.

Tanık, diplomanın Milli Eğitim Bakanlığı’na onaya götürülmüş olabileceğini de söyledi.

Mahkeme; diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmesi amacıyla duruşmanın 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’e ertelenmesine emir verdi.