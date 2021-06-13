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Çok üzücü

46 yaşındaki Cumali Taş ile 57 yaşındaki Nezire Kanat’ın, kalp krizinden öldüğü açıklandı

Çok üzücü
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Girne’ye bağlı Pınabaşı köyünde önceki gün hayata veda eden 57 yaşındaki Nezire Kanat’ın ölüm sebebi “Kalp hastalığı ve kalp krizi” olarak tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kanat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

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Kanat’a yapılan otopside ölüm sebebinin “ kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Nergisli’de evinde 10 Haziran tarihinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Cumali Taş’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebi “kalp rahatsızlığı” olarak tespit edildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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