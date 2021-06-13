KKTC’nin yeni gündemi Kaledeki bayraklar

Suna ERDEN

Yıkılmaya yüz tutmuş Gazimağusa kapısı üzerine bayrak dikilmesi sonrasında sosyal medyadaki tartışmalar alevlendi.

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı dün bir paylaşım yaparak “o bayraklara dokunan el kırılır” deyince çeşitli kesimlerden tepki gördü.

CTP Genel başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yaptığı kısa paylaşımda “Bu zihniyet, bu dil” diyerek “Bir Bakan Devletin resmi bir kurulunun üyelerini ellerini kırmakla mı tehdit ediyor?” diye sordu.

Erhan Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Günlerdir Mağusa Kapısı üzerinde dalgalanan bayraklarımızın kaldırılması yönünde bilmem hangi dairenin almış olduğu kararın, Bakanlar Kurulundan da onaylandığına dair bir takım dedikodular yayınlanıyor...

O dairenin aldığı karar asla uygulanamaz. Hele hele öyle bir karar Bakanlar Kurulumuza da gelmez. Gelse de çöpe atılır. Çünkü Bakanlar Kurulundaki tüm arkadaşlarımın bayrak hassasiyeti en az benim kadar yüksektir...



Netice de o bayrak mademki oraya asılmıştır. Hiç bir güç o bayrağı oradan indirmeye yetmez.Bu kadar sıkıntı varken, dalgalanan bayraklarımız kimi rahatsız eder ki? Efendim, bayrak direkleri tarihi surlara zarar veriyormuş, rüzgar sert esince dalgalanan o bayrakların yarattığı titreşim surlara zarar verirmiş...Hadi ordan sende. Dünyanın bütün şehir kalelerinde bayraklar dalgalanır. Bizim Mağusa surlarında o bayrağın dalgalanması için kaç can verildi, ne kadar kan döküldü, haberiniz var mı?Sizin derdiniz surlar değil, dalgalan al bayraklar...Derdiniz surlar olsa şöyle bir surları dolaşır, dokuya yıllardan beri yapılan müdahaleleri tesbit eder, raporlardınız.Neyse, başka sıkıntı lütfen...”

Erhürman ne dedi?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakan Arıklı’nın paylaşımı üzerine sosyal medya hesabından şu görüşlere yer verdi:

“Sn. Arıklı Mağusa'daki Venedik Surları üzerine dikilen bayraklarla ilgili olarak "o bayraklara dokunan el kırılır" demiş. Böyle bir karar kimin yetkisinde? Anıtlar Yüksek Kurulu'nun. Sn. Arıklı'nın kıracağı eller bu Kurul'un üyelerinin elleri mi? Bir Bakan Devletin resmi bir kurulunun üyelerini ellerini kırmakla mı tehdit ediyor? Bu zihniyet, bu dil... Ne günlere kaldık!!!”

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 11:33