Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde (NKL) dün ders sırasında bir sınıfın tavanı çöktü. 12’nci sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü derslikte, tavandan düşen beton parçası bir öğrencinin sırtına çarptı. Öğrenci hafif yaralanırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında Namık Kemal Lisesi 12 Fen

C sınıfında, ders esnasında tavandan beton parçalarının düşmesi sonucu, 17 yaşındaki bir öğrenci başından hafif şekilde yaralandı.



Olayda yaralanan öğrenci ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Sallakogulları: Sıvalar düştü

Namık Kemal Lisesi Müdürü Aliye Sallakogulları, küçük bir yerden sıvaların düştüğünü ve bu esnada orada olan bir öğrencinin üzerine sıçradığını belirterek söz konusu öğrencinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sallakogulları konunun Milli Eğitim Bakanlığı’na aktarıldığını belirtti.

Elmalı: Şanslıyız ki çocukların üstüne düşmedi

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise ders sırasında tavandan beton parçaları koptuğunu belirterek,

“Şanslıyız ki çocukların üstüne düşmedi. Parçaların çoğu boşluğa düştü. Sadece tek bir çocuğun başına bir parça çarptı. Çocuğun durumu iyi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü” dedi. Elmalı, daha büyük bir olay yaşanmadan okul binasında taşıyıcılıkla ilgili kontrollerin yapılması gerektiğini vurguladı.