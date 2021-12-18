Erhürman: Gailemiz ülkemiz

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

KKTC'de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvuruları dün yapıldı.

İlk başvuruyu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yaptı.

Adaylarla birlikte parti binasından mahkemelere yürüyen CTP Genenl Başkanı Tufan Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti. Erhürman, yolda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.



CTP’nin 50 kişilik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine, Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın sundu.CTP’nin milletvekili aday listesinin YSK’ya sunulmasının ardından Erhürman, adayların da katılımıyla mahkemeler binası önünde basına açıklama yaptı.Tufan Erhürman, çok güçlü bir kadroyla seçime hazırlandıklarını belirtti.Ülkenin son derece zor günlerden geçtiğini belirten Erhürman, “Bu seçim, uçurumun kenarına kadar getirilen ülkemizi, uçurumun kenarından döndürme seçimidir” dedi.Yarışa hazır olduklarını söyleyen Erhürman, “CTP olarak iddiamız, halkımızın genelinden gördüğümüz hava da şu: Ülkenin gailesini çekmeyenler, ‘ne olacağım’ diye uğraşanlar gidecek, ‘ülkede Kıbrıslı Türk halkı vardı, şu anda da varız. Bundan sonra da var olacağız. Bunun için çok çalışacağız’ diyenler gelecek. Seçimin sonunda, ufukta gördüğümüz bu. Halkımıza hayırlı olsun. Bu Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimidir. Kıbrıs Türk halkının bu seçimden yüz akıyla çıkacağından eminiz” dedi.