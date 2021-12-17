Anlamlı ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne Milletvekili adayı Ercan Turhan seçim çalışmaları çerçevesinde Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Turhan; öncelikle vatan, millet ve bağımsızlık için canlarını ortaya koyan Gazilerimize şükran ve minnet duygularını dile getirdi. Turhan ziyarette yaptığı konuşmada “Gazilerimize olan saygı tarihe olan bağlılığımızdır. Onlar ebedi tarihimizin şanlı kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı. Gazilerin sorunlarını dinleyen Turhan, “Seçilmem halinde gazilerimiz için elimden gelen desteği vereceğim” dedi.



Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 14:41

Aynı zamanda Turhan, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm gaziler ve aileleri için kokteyl ve organizasyonları ücretsiz olarak yapmayı teklif etti.Turhan’ın ziyaretine Gaziler Derneği Girne Şube Başkanı Tufan Akkaya, YDP Girne MYK Üyesi Ali Sağlam, YDP Genel Sekreteri Halil Ayaz, Dernek Koordinasyon Başkanı Pembe Can ve birçok gazi katıldı.Gaziler Derneği yöneticileri kendilerini siyasi parti mensuplarından ilk ziyaret edenin Ercan Turhan olduğunu ve bundan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek, bugüne kadar vermiş olduğu destekten ötürü Turhan’a teşekkür plaketi sundu.