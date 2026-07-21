Coşkuyla alkışlandı

Uğur KAPTANOĞLU

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 20 Temmuz kutlamalarına renk katan gösteride SOLOTÜRK, sergilediği akrobatik manevralarla izleyenlere görsel şölen sundu. Gösteriyi sahil boyunca ve çeşitli noktalardan takip eden çok sayıda vatandaş, pilotların performansını ilgiyle izledi. Kutlamaların önemli etkinliklerinden biri olan gösteri uçuşu, vatandaşlardan büyük alkış aldı.