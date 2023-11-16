Coşkuyla alkışlandılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Girne’de gösteri uçuşu yapan gösteri uçuşuz Türk Yıldızları büyük beğeni toplandı. Gösteriyi kordonboyunu dolduran binlerce kişi gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Yetişkinler ve çocuklar Türk Yıldızlarını sürekli alkışladı.

KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı Girne’de de kutlandı.

Girne Atatürk Anıtı önünde 14.00’te başlayan törende, anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören birlikleri, okullar ve halkın bayramının kutlanmasının ardından şiir okundu ve konuşma yapıldı.

Ardından resmigeçit töreni de düzenlendi.

Girne’deki törenden sonra saat 15.45’te Türk Yıldızları Atatürk Anıtı üzerinde gösteri uçuşu da yaptı. Gösteriyi kordonboyunu dolduran binlerce kişi gösteri uçuşunu ilgiyle izledi.

Gemiler limanlarda

Bu arada Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri, 15 Kasım dolayısıyla Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Fırkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti (F-504) KKTC’de liman ziyareti yaptı, halkın ziyaretine açıldı.