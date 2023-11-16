İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptığı baskında 20 geam eroin türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Mehmet Kırlar ile İbrahim Turaç isimli iki kişiyi tutukladı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 14 Kasım’da alınan bilgide, zanlı Mehmet Kırlar’ın evinde uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini ve konu adrese saat 16.00 sıralarında baskın yaptıklarını söyledi. Polis, konu adrese gidilip, kapının çalınmasına müteakip ev içerisinde koşuşturma sesleri duyulduğunu ve olası uytuşturucu maddeleri yok edilmesi ihtimaline karşılık kapının makul güç kullanılarak açıldığını belirtti. Polis, ev içerisinde her 2 zanlının tespit edildiğini aktardı.

Polis, evde yapılan arama sonucunda, salonda, kitaplık kısmında, 2 ayrı poşette toplam 20 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.