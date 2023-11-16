Gazimağusa'da faciadan dönüldü

Gazimağusa’da Otobüs Terminali’ne ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan TPT 862 plakalı otobüste henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi. Yangın sonucu aracın ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yandı.Gazimağusa’da Otobüs Terminali’ne ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan TPT 862 plakalı otobüste henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi. Yangın sonucu aracın ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yandı.

Gazimağusa’da, bugün saat 06.00 sıralarında otobüs terminaline ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan TPT 862 plakalı otobüste henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tavan döşemesi ve tüm aracın içinin islendiği ve ön camı ile kapı camları da ısıdan dolayı patladığı belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.