KKTC'DE TRAFİKTE ÖFKE KONTROLÜ KALMADI NELER OLUYOR?

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün saat 22.30 sıralarında, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu 28 yaşındaki S.H. 174 miligram alkollü içki tesiri altında ve 22 yaşındaki B.T. 54 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada bir taraf olup, 74 miligram alkollü içki tesiri altında olan 32 yaşındaki M.Z. ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurup kavga ettikleri sırada, S.H. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bijon anahtarı ile ve yumruk vurmak suretiyle, M.Z.’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu bildirildi.

OLAY YERİNDE BULUNAN 50 YAŞINDAKİ KADIN DARBEDİLDİ

Ayrıca B.T.’nin olay yerinde bulunan 50 yaşındaki Y.Z.’nin çenesine yumruk vurmak suretiyle, S.H. ise tasarrufundaki bijon anahtarı ile yine Y.Z.’nin sol bacağına vurmak suretiyle de adı edileni darp ettikleri açıklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis, S.H. ve B.T.’nin tutuklandığını, M.Z. aleyhinde ise yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.