Arıklı Azerbaycan'da

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Azerbaycan'ın Zengilan kentinde gerçekleştirilen TDT’nin Ulaştırma Bakanları 7'nci Toplantısı’na, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Ilhom Makhkamov ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Maksat Kalıakparov katıldı.

“KKTC, TÜRK DÜNYASI’NIN AYRILMAZ PARÇASIDIR”

Bakan Arıklı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve mevkidaşlarına hitap ederek başladığı konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu, dolayısıyla TDT’nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Ülke ekonomisi ile ilgili bilgi veren Arıklı, Ercan Havalimanı ile uluslararası alanda tanınan Gazimağusa Limanı ile Gemikonağı Limanı’nın yaratacağı fırsatlara işaret ederken, “Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasıdır. Ülkedeki refah seviyesinin yükseltilmesi için turizm ve yükseköğrenimin yanına, bilişim ve ticareti de yerleştirmektir. Bu doğrultuda önemli projelere imza attık. Önümüzdeki yıllarda da bu konudaki diğer projelerimizi hayata geçireceğiz. Nihai hedefimiz ülkemizi sivil havacılıkta bir merkez, deniz taşımacılığında da güvenilir transit ülke haline getirmektir” dedi.

“BİLİŞİM VE HABERLEŞMEDE İŞ BİRLİĞİNE HAZIR HALE GELECEĞİZ”

Arıklı, bilişim ve haberleşmede çağı yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, yakın gelecekte dünya sahnesinde yerini alacağını ve bu alanda işbirliğini öngören her türlü platforma dahil olmaya hazır hale geleceğinin altını çizdi.

Konuşmasında ayrıca Gazimağusa Limanı’nın TDT’nin “Kardeş Limanlar” Programına dahil edilmesi için geçtiğimiz Temmuz ayında Sekretaryaya yapılan başvuruyu hatırlatan Arıklı, “Kıbrıs Türk Halkı’nın beklentisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptına dahil olma talebini olumlu karşılanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Arıklı sözlerine son verirken, Azerbaycan’a ev sahipliği için teşekkür ederek, KKTC’nin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek Azerbaycan’ın kazandığı “Büyük Zaferi” tebrik etti.