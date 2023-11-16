KKTC 40 YILIN GÜZELLERİ...

Bundan 40 yıl önce o yılın heyecanı içinde 1983 yıllarında genç bir Kıbrıslı Türk olarak bendeniz Bülent Günkut, dönemin Tanıtma Dairesi'ne ve ilgili 20 Temmuz Milli Günleri Kutlama Komitesine öneri sunumum ile 1984 yılından itibaren “anlamlı ve amaçlı güzellik” misyonumuzla tescilli bir organizasyon bir KKTC markası olarak Cumhuriyetimizin birinci yılından başlamak üzere MISS KUZEY KIBRIS bir başka deyişle MISS KKTC GÜZELLİK YARIŞMASI 'nı ülkemize ve dünyaya Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ve yaşatılacak güzellikler adına ilgili yarışmamı başlatmak için onay aldığım yıldır,15 Kasım 1983…

KKTC GÜZELLİK YARIŞMASI BİR GELENEK OLARAK 40 YILDIR KKTC İLE……

Dönemin etkili saygın kadın kuruluşları himayelerinde Kurucu Başkanı olarak yola çıktığım Miss Kuzey Kıbrıs prodüksiyonumun aynı zamanda organizatör ve sunucu olarak çalışmalarım ile İLK MISS KKTC GÜZELLİK YARIŞMASI 1984 yılında taçlanır...Hülya Arçay Kraliçe olurken nedimeleri ise Emine Cambaz ve Nilgün Atagür olarak KKTC Güzellikler tarihinde yerlerini İLK GÜZELLER olarak taçlanarak alırlar.

Yıllar 40 yıl öncesinin bütün acı tatlı anıları ile devam eder…1985 Miss KKTC Mine Kavaz,1986 Miss KKTC Rüya Güneyli( Rahmet ve saygı ile anıyoruz.),1987 Miss KKTC Bengü Özdenak -İlk Uluslararası Temsiliyet -1988 Miss KKTC Fatoş Anıl -İlk Tarihi Uluslararası Dünya Derecesi 3 rd Runner Up- 1989 Miss KKTC Şebnem Özbenli,1990 Miss KKTC Şükran Paralik,1991 Miss KKTC Emete Aşçıoğulları yıllar devam eder Kalite Marka Efsane duruşu ile MISS KUZEY KIBRIS GÜZELLİK

YARIŞMASI 40. Yılına kavuşur…Cumhuriyet Güzelleri 15 Kasım 2023 yılında 40 Cumhuriyet Güzelleri 15 Kasım 2023 yılında 40 Yılın Yarışması duruşu ile KKTC’nin Tescilli Tek Güzellik Yarışması olarak Güzellikler tarihindeki haklı onurlu ve gururlu duruşu ile yerini korumakta…

Miss Kuzey Kıbrıs olmak…Kalite Marka Efsane Duruşu ile 40 Yıldır, kendine güvenen ,çağdaş,sportif,kültürlü 18-24 yaş ve en az Lise Mezunu, KKTC Kimlik Kartı sahibi Kızların güzellikler adına ve de MISS WORLD -DÜNYA GÜZELLİK YARIŞMASI 2014 Kuralı çerçevesinde sahnede ,canlı yayında Mayolu Geçiş olmadan - -- gerçekleşen AMAÇLI GÜZELLİKLER ANLAMLI DESTEKLERLE YÜCELİR ilkesi içinde KKTC’de yaşanan ve yaşatılan 40 Yıllık bir Güzelliğin duruşudur….

2023 Yılı ve de 40 Yılın Yarışması olarak taçlanan Final ile KKTC Güzeli Fatma Mani ile Nedimeleri Naz Işıksel,Nisa Doğan bu yaşanası güzelliğin son isimleridir…Dünya Yarışmalarında kaliteli ve tescilli Uluslararası Temsiliyetlerde yerlerini almak üzere heyecanla azimle beklemekte ve Üniversite eğitimlerine devam etmektedirler…

Böyle bir inançla yolum böyle inançlı ve imanlı yarınlarda da devam edecektir...Her şey KKTC için…Tanınma ve Tanıtma için…40 Yıl önce başlayan ve 40 yıldır devam eden seferberlik yolumuz gibi….Amaçlı güzellikler anlamlı desteklerle yücelir....

BÜLENT GÜNKUT

MISS KUZEY KIBRIS

GÜZELLİK YARIŞMASI