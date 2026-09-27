‘Çözüm çabalarına zarar veriyor’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere bulunduğu New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Olumlu geçtiği belirtilen görüşmede, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ile güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin genel olarak Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde yoğunlaştığını belirten Erhürman, Guterres’in de şu anda bu konuya odaklandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BRTK’ya yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretinde gündeme getirdiği yedi güven yaratıcı önlemin; geçiş noktaları, mayınlardan arındırma, afetlere müdahale için ortak mekanizma, düzensiz göçle mücadele konusunda ortak mekanizma, sivil toplumla ilgili koordinasyon kurulu, spor faaliyetleri ve karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı olduğunu ifade etti.

Bu yedi öneriden geçiş noktaları dışındaki altısını daha önce kabul ettiklerini kaydeden Erhürman, aynı tutumu daha sonraki üçlü görüşmede de ortaya koyduklarını belirtti.

Geçiş noktalarıyla ilgili önerilerin ise üzerinde çalışmaya değer olduğunu söylediklerini ifade eden Erhürman, “Bunları reddetmediğimizi ama olduğu şekliyle kabul etmenin söz konusu olmadığını, üzerinde çalışmaya değer olduğunu söyledik” dedi.

Erhürman, bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafınca geçiş noktaları dışındaki altı önerinin kabulüne ilişkin herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

Guterres’in görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Erhürman, “Konuyu daha da genişleterek odağı kaydırmanın ve bir yandan da çözüme ulaşmak konusunda daha fazla zorlanmanın manası yok. Gelin bu yedi maddeye odaklanalım ve bu yedi madde üzerinde çözüm üretmeye çalışalım” dedi.

“Güveni aşındıran yaklaşımlarla karşı karşıyayız”

Görüşmede, güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için çaba gösterilirken aynı dönemde güveni daha da aşındıran bazı eylem ve işlemlerle karşı karşıya olduklarını da Guterres’e aktardığını belirten Erhürman, çeşitli festivallerin yanı sıra Barcelona Futbol Kulübü’nün gerçekleştireceği etkinliğin iptal edilmesini örnek gösterdi.

Avrupa yakalama müzekkereleriyle ilgili uygulamalar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir hukuk yolu olarak kabul edilmesinin engellenmesine yönelik girişimler ve Avrupa Parlamentosu nezdinde Kıbrıs Rum tarafının girişimleriyle alınan kararların da bu kapsamda olduğunu söyleyen Erhürman, uluslararası alanda başta İsrail olmak üzere çeşitli ülkelerle imzalanan bazı anlaşmalara da dikkat çekti.

Erhürman, bu anlaşmaların Kıbrıslı Türkler adada yokmuş gibi ele alınmasının yanı sıra, ortaya çıkabilecek risklerde Kıbrıslı Türklerin de risk altına girmesine neden olabilecek girişimler olduğunu ifade etti.

Guterres’in aralık ayı sonuna kadar Kıbrıs konusunda aralıksız çaba göstereceğini söylediğini hatırlatan Erhürman, güveni aşındıran faaliyetlerin BM Genel Sekreteri’nin bu çabalarına yardımcı olmadığını ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026, 04:26