‘Çözüm iyi olur’

İki yeni sınır kapısının açılması konusunda varılan uzlaşı, Kuzey Kıbrıs’ta memnuniyet yaratırken, vatandaşlar kararın eksik yönlerine de dikkat çekti. Görüşlerini aktaran vatandaşlar, özellikle Metehan’daki yoğunluğun giderilmesi için Lefkoşa’ya yeni bir geçiş kapısı açılmasını istedi. Sınır kapılarının artırılmasını olumlu bulan vatandaşlar, Kıbrıs’ta yakın gelecekte çözüm konusunda ise farklı görüşler ortaya koydu.

Ne dediler…?

Ramadan Pars

“Lurucina (Akıncılar) Sınır Kapısı’nın açılması önemliydi. Buraya bir kapının açılması şarttı. Lefkoşa’ya da kapı açılması gerekiyor ancak Rumlar buna pek sıcak bakmıyor. Rumlar daha fazla kapı açılmasını istemiyor. Yakın bir gelecekte bir çözüm olacağına yönelik inancım yoktur. Çözüm olsa çok iyi olacak ancak yakın bir gelecekte bunu görmüyoruz.”

Ergin Eliaçık

“Liderler iki yeni sınır kapısının açılmasına anlaştı ancak Lefkoşa’ya bir sınır kapısı anlaşması olmadı bu nedenle de Metehan’daki yoğunluk devam edecektir. Uzun yıllardır burada yaşanan bu soruna kalıcı bir çözüm bulamadılar. Her gelen çözeceğini söyledi ancak kimse çözemedi. Yakın bir gelecekte Kıbrıs’ta bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Kıbrıs sorunu çözülürse çok daha iyi olacaktır ancak şu an için öyle bir ışık yoktur.”

Ali İnce

“Liderler iki yeni sınır kapısının açılması konusunda anlaştı ancak Metehan Sınır Kapısı’nın rahatlatılması adına Haspolat Sınır Kapısı’nın açılması daha gerekliydi. Akıncılar Sınır Kapısı ve Gemikonağı sınır kapıları üzerinde anlaştılar. Evet, bunlar da gerekli ancak Lefkoşa’yı rahatlatmak adına bir kapının da Lefkoşa bölgesinde düşünülmesi gerekliydi. Yakın bir gelecekte Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum. Benim ömrüm yetmez, benim çocuklarımın da ömrü yetmez.”

Musa Suiçmez

“Sınır kapılarının açılması ve çoğaltılması çok güzel ancak gidip gelen insanların kimler olacağına düzenleme yapmaları lazım. 1975 yılından beri burada kalan ve KKTC vatandaşlığı olan kişilerin de güneye geçebilmesi için düzenlemeler yapılabilse çok daha güzel olacaktır. Güneyden kuzeye geçecek olan kişiler ülkesi ne olursa olsun geçebiliyorsa bizim de oraya geçebilmemiz gerekiyor. Bu gibi samimi uygulamalar yapılırsa daha güzel olacaktır.”

Mehmet Hasanoğlu

“Liderler iki yeni sınır kapısının açılması için anlaştılar ancak Lefkoşa içerisinde bulunan Metehan Sınır Kapısı’nı rahatlatmak için Lefkoşa’ya bir kapı açılsa daha da iyi olacaktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” demişti. Dünyadaki tüm insanların barış içerisinde yaşaması en büyük temennimizdir. Biz dostluk ve barıştan yanayız. Rumlar da inşallah bunun farkına varır. Yakın bir gelecekte olur mu bilmiyorum ancak Kıbrıs’ta bir barışın olacağını ve Kıbrıs sorununun çözüme kavuşacağını düşünüyorum.”

Tahsin Özkan

“Haspolat Sınır Kapısı kesinlikle gerekliydi çünkü iki tarafta da sanayi bölgesi vardır ve buradan ticaret yapılabilirdi. Metehan’ın yetersizliği göz önünde tutulunca öncelik burası olmalıydı. Lefkoşa’da sıkıntı var ve ya Çağlayan ya da Kaymaklı bölgesinde bir kapı açılması daha doğru olacaktı. Gerçi açılan her kapı bize fayda sağlar ancak aciliyetine göre açılması daha doğru olacak. Yakın bir gelecekte olur mu bilmiyorum ancak çözüme yönelik olan umudumu kaybetmek istemiyorum. Bu yönde umudumuzu taze tutmalıyız.”

Alçın Volkan

“Çok sınır kapısının açılması ileride hadise yaratabilir. Çok kapı olursa daha fazla istismar olacak ve kaçakçılara fırsat doğacağından ben fazla kapı açılması ve kontrolümüzü kaybetmeyi doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ta yakın bir gelecekte çözüm olacağına inanmıyorum. Rumlar tek idare ile Kıbrıs’ın bütününü istiyorlar. O nedenle yakın bir zamanda bir anlaşma olacağını düşünmüyorum.”