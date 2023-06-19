Çözüm önerileri sundu

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Başbakan Ünal Üstel ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'yla bir araya gelerek ülkede gençlerin yaşadığı sorunlarla ilgili değerlendirme yaptı; yeni dönemde gençlerin sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları paylaştı.

Başman, Başbakan Ünal Üstel ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile yaptığı değerlendirmenin ardından, yeni dönemde milletvekili adayı olarak gençlerin sorunlarına yönelik atılacak adımları paylaştı.

Ali Başman, barınma, iş kurma, krediye kolay ulaşım, istihdam ve spor başlıkları altında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Gençler,

Seçim süreci içerisinde, tek aday formatı gereği, bir çok kesimle teke tek ya da geniş katılımlı toplantılarla görüşme fırsatım oldu.

Ama benim için gençlik, gençlerin sorunları, beklentileri hep ayrı bir önem taşıyor. Bunu da gerek geçmiş spor ve sosyal yaşamımda gerekse de mevcut etkinliklerimizle gösterdik. Gençleri, bir seçim çalışması olarak değil, hayatımızın, geleceğimizin yegane temeli olarak görüyor, gençlerin önünü açtıkça, ülkenin sağlam temeller üzerinde duracağına yürekten inanıyorum.”

Gençlere ‘ilk evim kredisi’

“Ülkemizde, birçoğunuzun, ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunların farkındayız…

İki genç evlat sahibiyim. Hangi evimizde ne kaygı varsa, benzer kaygılar, ben de taşıyorum…

Öncelikle, gençlerimizin, barınma sorunu var. Bir yanda emlak sektörü gelişirken, yurtdışından gelen talep nedeniyle, ev fiyatlarında ciddi bir tırmanış söz konusu… Bu tırmanışta, dövizin artışı ile mal ve emtia fiyatlarında döviz temelli artışın etkisi oldukça büyük. Her şeyden önce, gençlerin bu adaya aidiyetini artırmamız için öncelikle barınma sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu konuda devletimiz ve hükümetimizin ciddi ve somut adımlar atması gerekiyor. Bu, sadece siyasetin, iktidarın, muhalefetin değil tüm ülkenin önemli bir sorunudur. Gençler barınma konusunda sıkıntı yaşıyor. Yüzde 1 faizli “İlk Evim Kredisi” bu adımda atılmış çok önemli bir adımdır. Maraş Bölgesi’ndeki 1100 sosyal konut adımı da gençlerin barınma sorununa nefes aldıracaktır. Ancak yetmiyor. Partimiz UBP’nin Kırsal Kesim Arsaları uygulamasının devam ettirilmesi ve aynı zamanda bu arsalara evini yapacak gençlere de “İlk Evim Kredisi” programını geliştirmemiz gerekiyor. Zaten Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel de bu konuda gerekli sözleri vermiştir, İçişleri Bakanlığımız da çalışmayı başlatmıştır.”

Gençlere ‘Kendi işini kur’ imkanı

“Barınma yanında gençliğimize istihdam alanları yaratma, kendi işini kurması yönünde de adımlar atıyoruz. Kalkınma Bankası ve diğer bankaların KOBİ programlarının sürdürülmesini sağlayacağız.

Bunları hükümet adına söz vermiyorum. Ben sadece bir milletvekilliğine adayım ve bunların gerçekleşmesi için var gücümle çalışacağım.”

Başman seçim gezilerini sürdürüyor

Başman, geniş kapsamlı bölge gezilerine Girne ile devam etti.

Başman, UBP Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, UBP İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve örgüt temsilcileri eşliğinde, gün içinde Girne’nin doğusundan başlayıp batısına yönelen uzun soluklu köy gezisine imza attı.

Taşkent, Dikmen, Boğaz, Pınarbaşı, Dağyolu, Göçeri, Şirinevler, Kozanköy, Hisarköy, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz Köyü’nü ziyaret eden Başman ve UBP’liler, vatandaşlarla bir araya geldiler.

Her köyde, her bölgede, gencinden yaşlısına, yoğun katılımlı toplantılarda, vatandaşa hitap edilirken, sorular yanıtlandı, beklentiler dinlendi, çözüm önerileri paylaşıldı.

Yeniboğaziçi’nde halka bir araya geldi

Öte yandan Başman partisinin Yeniboğaziçi’nde düzenlediği etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi.

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da Yeniboğaziçi ve çevresinin kendilerini bağırlarına basmasından duyduğu büyük mutluluğu paylaştı.

