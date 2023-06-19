‘Avrupa’nın sorunu’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine göre; Avrupa Parlamentosu Başkanı Rovberto Metsola, Rum lideri Nikos Hristodulidis’le görüştükten sonra gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun çözümüne destek verdiklerini söyledi.

Metsola, Fileleftheros’un “AP’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına nasıl yardımcı olabileceği” sorusuna “AP Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözümüne uzun vadeli desteğini yineler” cevabını verdi.

Devamla “Bizim açımızdan, Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa’nın hiçbir zaman tamamlanmış olmayacağı nettir. Bu yalnız bir Kıbrıs sorunu değildir, bir Avrupa sorunudur” diyen Metsola şunları da ekledi:

“Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilmekte olan (plajın kısmen açılması da dahil) kapalı Maraş bölgesinde süregelen yasa dışı faaliyetleri defalarca kınadı. Bunlar BM Güvenlik Konseyi kararlarını kabaca ihlal eden faaliyetlerdir. Türkiye’nin, doğrudan siyasi ve ekonomik müdahaleciliğini ve Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünde süregelen asker varlığını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Faaliyetleri, müzakereleri yeniden başlatma perspektiflerini daha da tehlikeye sokuyor. Avrupa Parlamentosu gelişmeleri yakından takibe devam ediyor. Başkan Hristodulidis’e Kıbrıs adasını ve halkını yeniden birleştirecek sürdürülebilir bir çözümün ancak diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla bulunabileceğini ve bunun için AP’nin elindeki her türlü imkânı Kıbrıs’ın emrine verilebileceğini söyledim.”