Yoğun katılım oldu

Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıldönümü kapsamında ilk kez düzenlenen Polis-Halk Koşusu’na katılım yoğun oldu.

Koşu dün polis ve halkın yoğun katılımıyle Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu, saat 07.00’de Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından başlatıldı.

Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleriyle tüm sporcuların koşuyu sağlıklı bir şekilde tamamlamasının ardından ödül törenine geçildi.

Toplam 11 kategoride gerçekleştirilen ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Atletizm Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı, koşuya sponsor olan Serkan Benzinci (Trucks Trading Ltd.), Hasan Sapsızoğlu (Sapsızoğlu Garaj ve Yedek Parça), Serhat Mengüç ve Yaşar Sapsızoğlu’nun (Oero Trading Ltd.) katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından koşu anısı olarak teşekkür plaketi takdim edildi.

