Bamya hala 170 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Bamya kilosu 170 liradan tezgahtaki yerini alırken, kiraz 150, üzüm 80 liradan alıcı bekledi. Vatandaş fiyatların yüksek olmasından dolayı şikayetçi olurken, esnaf, girdi maliyetlerinin artmasından dert yandı. Çocuğunun muz istediğini ancak alamadığını söyleyen Şerife Kılıç isimli vatandaş, yetkilere seslenerek, “Lütfen bu pahalılığa bir çözüm bulun” çağrısında bulundu.

Ne dediler…?

Feride Kılıç

“Fiyatlarından dolayı çocuklarımın istediği meyveleri alamıyorum. Yetkililer bu pahalığa el atmalı. İnsanlar beslenemiyor, hayatlarımız drama döndü. Yetkililere sesleniyorum; lütfen şu piyasayı artık ucuzlatın, olacak gibi değil dayanamıyoruz. Ne et yiyebiliyoruz z ne de meyve. Çocuğum muz istedi alamıyorum.”

Aliye Cançit

“Pazara geldik ancak birçok ürünü alamıyorum. Alım gücü çok düştü, her şey çok pahalı; ne meyve ne de et tüketemiyoruz. Aldığımız ücret mutfağımıza yetmiyor.”

Hülya Dumanoğlu

“Alım gücümüz kalmadı tane tane biber seçiyoruz, bu olacak şey değil. Asgari ücret alıyoruz, kira ve diğer giderler aldığımız ücreti aşıyor. Yetkililer bir an önce harekete geçsin çünkü her şey göründüğü gibi değil. Tüm paramız ve mutfak masraflarına gidiyor.”

Mustafa Alyazmalı

“Esnaf olarak dövizin artması karşısında direnmeye çalışıyorum şu an maliyetlerimizde bir artış var ancak bunu vatandaşa hemen yansıtmıyoruz. Bu şekilde nereye kadar dayanabiliriz bunu bilemiyoruz. Bu konuda KKTC yetkililerinin bir önlem alması gerekiyor. Şu an plastik poşette bile büyük zam var ancak giderlerimiz artsa da vatandaşlara yansıtmamaya gayret ediyoruz.”

Feramuz Pişkin

“Biz üreticiler artık zordayız, vatandaşa ucuz ürün satmak için fiyatı indirdik ancak para kazanamıyoruz. Hükümetin yaptığı KDV indirimi sadece tüccarlara yaradı, ne halka ne biz üreticiye yansımadı, bu adil değil. Bayram sonrası kötü bir piyasa bizleri bekliyor.”