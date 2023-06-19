Adaya ilk ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Ercan Havalimanı’nın KKTC’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini olacağını belirtti. Yılmaz, Ercan’da yeni terminal binası ve pistin, 20 Temmuz’a yetiştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk yurt dışı ziyareti için dün KKTC’ye geldi.

Yılmaz'ı karşılamak için Ercan'a giden çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde Yılmaz'a "hoş geldiniz" dedi.

Yılmaz, Ercan’a varışında, kendisini karşılamaya gelen kalabalıkla kucaklaşarak basına kısa bir açıklamada bulundu.

Yılmaz, daha sonra Ercan Havalimanı yeni terminal binasındaki incelemelerinin ve teknik toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

KKTC cazibe merkezi olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaparak, KKTC ve TC arasındaki güçlü iş birliği iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Yılmaz, kendilerinin de bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve teknik heyetleriyle birlikte KKTC’de olduklarını belirtti.

Yılmaz, KKTC’de gerçekleştirecekleri iki günlük ziyaret kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini anlattı.

Hem KKTC’den yetkililer hem de yüklenici firmalardan ilerleme sürecini tüm detaylarıyla dinleme imkanı bulduklarını kaydeden Yılmaz, yeni terminal binasının sadece bir havalimanı olmanın ötesinde KKTC’de turizmin, istihdamın, yatırımın canlanmasında bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Yolcu kapasitesi 15 milyona çıkacak

Yılmaz, “Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncülüğünde yeni terminal binasının Kıbrıs Türküne en hızlı şekilde kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Her tür uçağın inebileceği çift pistli yeni Ercan havalimanı, geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Birinci pistimiz tamamlandı, ikinci pistimiz de tamamlanacak. 2755 uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına mevcut uzunluğa sahip olmuş olacak. Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken yeni terminali mevcudun 6 katı büyüklüğünde inşa edildi. Yeni Ercan Havalimanında 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur. Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcu ağırlayan mevcut havalimanı yeni binasıyla 15 milyona kadar çıkabilecek bir kapasiteyle yolcuları ağırlama imkanına kavuşmuş olacak. Kıbrıs adasının en büyük havalimanının en kısa zamanda Kıbrıs Türküne kazandırılacağına inanıyorum” diye konuştu.

20 Temmuz’a kadar yetiştireceğiz

Yeni terminal binası ve pisti 20 Temmuz’a kadar yetiştireceklerini kaydeden Yılmaz, basın toplantısı öncesinde geniş bir teknik çalışma yaptıklarını, tek tek maddelerin üzerinden geçtiklerini ifade etti. Yılmaz, “Denizi geçmiş durumdayız, derede boğulmayız inşallah, bazı küçük eksiklikler var, atılması gereken adımlar var onları da hep birlikte planladık” diye konuştu.

KKTC'ye gelişinden hemen sonra gezme imkanı bulduğu yeni terminal binasından etkilendiğini söyleyen Yılmaz, “Çok güzel bir eser, KKTC’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini olacak, sadece yolcu ağırlamakla kalmayacak yatırım ortamının iyileşmesinde ve çeşitli farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek büyük bir eser altyapı” dedi.

Çevre yolları dahil büyük yatırımların tamamlanmış durumda olduğunu, kalan eksikliklerin de kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yılmaz, “Bu tür eserler gelişime açık eserlerdir, bir yerden başlarsınız, uçuşlar başlar, daha sonra kapasiteyi genişletmeye, hizmet kalitesini artırmaya dönük yeni yatırımlarla devam edersiniz” şeklinde konuştu.

Tek gün gecikmesi yazıktır

Yeni Ercan binasının bir tek gün bile gecikmesinin yazık ve maliyet olduğunu kaydeden Yılmaz, dolayısıyla en erken zamanda açılmasının herkesin ortak kanaati olduğunu ve gereken adımları atacaklarını belirtti.

TC ve KKTC yüzyılı için çalışmaya devam

Ziyaretleri süresince Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC’nin kalkınması için de yürüttükleri tüm iş birliği projelerini de ele alacaklarını dile getiren Yılmaz, “Burası sadece bir proje, az sonra çalışmaları teker teker Büyükelçi ve ilgili kurumlarımızla ile masaya yatıracağız. Şunu da ifade etmek isterim, ilk kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı ilk protokol TC-KKTC arasındaki Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü oldu. 9,5 milyar TL hacmi olan altında çok sayıda proje ve faaliyeti kapsayan geniş kapsamlı bir protokol. Erdoğan ilk seyahatini de buraya gerçekleştirdi. Bu kendisinin ilişkilerimize, Kıbrıs davasına verdiği önemi gösteren en açık işaretlerden bir tanesidir” diye konuştu.

Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarının olacağını belirten Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde farklı vesilelerle geleceğiz inşallah. Türkiye’de teknik kadroları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Hep birlikte TC yüzyılı için, KKTC yüzyılı için ortak geleceğimiz için çalışmaya devam” dedi.

