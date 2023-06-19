Güneyde endişe var

Güney Kıbrıs’taki otelcilik sektöründe, KKTC’den kaynaklı olduğu iddia edilen haksız rekabet yüzünden yoğun bir kaygı hâkim olduğu ileri sürüldü.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Rum Otelciler Üzgün- PASİKSE’nin KKTC’ye Yönelik Turizmle İlgili Yıllık Raporu” başlığıyla ekonomi ekinden geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki otelcilik sektöründe KKTC’den kaynaklı olduğu iddia edilen haksız rekabet yüzünden yoğun bir kaygı hâkim olduğunu ve bu durumun Güney Kıbrıs’ta, “Mağusa” bölgesindeki otellerin gelirlerinde azalmaya yol açtığını yazdı.

Bir yandan koronavirüs pandemisi, diğer yandan ise Ukrayna savaşı ve bunun sonucunda Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla birlikte yaklaşık 1 milyon Rus turistin kaybedilmesiyle, Rum tarafındaki turizmin son yıllarda büyük ölçüde yara aldığını yazan gazete, Rum otelcilerin giderek artan endişelerine son yıllarda katkıda bulunduğu görülen daha güçlü ve sürekli bir faktörün de, KKTC'ye gelen turistler meselesi olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Güney Kıbrıs Otelciler Birliği PASİKSE, yıllık raporunda özetle şu ifadelere verdi;

“Gittikçe artan turizm, işgal bölgelerinin Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, İskandinavya, Rusya ve diğer piyasalarda yoğun bir şekilde tanıtılması, inşaat faaliyetleri aynı zamanda çalışır durumdaki yeni ve büyük otel tesisleri adamızın işgal altındaki kısmını, özgür bölgelerin ‘yumurtadan çıkma aşamasında olan’ yeni bir rekabetçisi haline getiriyor.”

Yatak sayısı artacak

Gazete PASİKSE’nin değerlendirmelerine göre, KKTC kaynaklı rekabetin, gerek yüzlerce tatil evi inşa edilmesi, gerekse önümüzdeki yıllarda 35 bine ulaşması hesaplanan otel yatak kapasitesindeki artış beklentisiyle birlikte gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri ışığında, daha da artmasının beklendiğini yazdı.

KKTC Turizm Bakanlığının büyük uluslararası turizm fuarlarına kendi standıyla katılmaya devam ettiğini, İngiltere’de ise bir turizm ofisinin faaliyet gösterdiğini yazan gazete, yapılan değerlendirmelerin, 2019 yılında Güney Kıbrıs havalimanlarına gelen toplam 4 milyon yolcunun yüzde 7 ile 9’unun (yaklaşık 300-400 bin) KKTC’yi tercih ettiği yönünde olduğunu belirtti.

PASİKSE’nin “yasal havalimanları ve limanlarından” adaya gelip KKTC’ye geçen turistlerden kaynaklanan KKTC kaynaklı haksız rekabetin büyük olduğunu defalarca yinelediğini yazan gazete, PASİKSE’nin, Rum Yönetiminin tüm dünyadan turist çekme çabalarından istifade edildiği iddiasına da yer verdi.

PASİKSE’ye göre, Güney Kıbrıs’tan otobüslerle KKTC’ye yönelik yapılan günlük turların da özel bir darbe teşkil ettiğini aktaran gazete, bu durumun bölgedeki iş adamlarının tepkisine neden olduğunu, çünkü iş adamlarının gelirlerinde yıldan yılda azalmalar olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda, kapalı bölge Maraş’taki bazı otellerin Kıbrıslı Türk bir iş adamı tarafından satın alındığına dair haberlerin ardından, PASİKSE’nin 8 Mayıs'ta kendi ofisinde, konunun ele alınması için kapalı bölge Maraş’ta otellere ve başka taşınmazlara sahip olan üyeleriyle bir toplantı yaptığını da kaydeden gazete, buna paralel olarak “Mağusa” bölgesindeki otelciler tarafından, kapalı bölge Maraş’taki durumun ele alınması için bir komite kurulduğunu ekledi.