Diploma sevinci yaşandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 37. Dönem Mezuniyet Töreni yapıldı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre geçtiğimiz cuma akşamı saat 19.00’da GAÜ Girne Kampüsü Lympic Saha'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onursal konuk Maldivler 5. Cumhurbaşkanı Mohammed Waheed Hassan, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, DP Genel Sekreteri, Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Ali Haydar, Metropolitan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Siraz Meerasahip, üniversite yetkilileri, devlet kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, GAÜ 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrencilerin alana girişi ile başladı. Ardından 6 Şubat depreminde yitirilen Şampiyon Melekler, hayatını kaybeden GAÜ öğrencileri, aileleri ve tüm yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Törende bu yıl mezun olacakken, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden GAÜ öğrencilerinden İlayda Yurtseven de anıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan GAÜ Rektörü Ali Haydar mezunlara, “Bugün hayatınızda bir sayfanın kapanıp, yeni bir sayfanın açıldığı bir gün” dedi. Haydar, “Hepinizi canı gönülden kutluyor başarılar diliyorum” dedi ve üniversite hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Akpınar: Değişime yön vereceksiniz

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da depremde aile fertlerini kaybeden birçok öğrenci ve Melekler Takımı'na rahmet diledi. Mezunlara seslenen Akpınar, “Dönüşüm ve gelişim hızını kat ve kat arttırmış bir hızla ilerliyorsunuz. Kariyer ve yaşamınızda teknoloji ile iç içe olacaksınız. Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Burada başlayan değişim süreciniz devam edecek ve değişime yön verecek kabiliyete sahip olduğunuzu göreceksiniz” dedi.

Hassan: Takdir etmek için buradayız

Maldivler 5. Cumhurbaşkanı, Dr. Mohammed Waheed Hassan ise Girne Amerikan Üniversitesi'nin uluslararası eğitime yaptığı katkıları takdir etmek için mezuniyet töreninde olduklarını ifade etti ve GAÜ’nün küreselleşme ruhunu benimsediğini ve öğrencilere benzersiz ve zenginleştirici bir eğitim deneyimi sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi.