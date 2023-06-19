Suçlar ürkütücü boyuta ulaştı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarında meydana gelen artışlar vatandaşları tedirgin ediyor. Polisin, özellikle hafta sonlarında denetimleri artırmasına karşın alkollü ve süratli araç kullananların sayısında herhangi bir azalma görülmüyor. Bu arada ölümlü kazaların sayısı da artıyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre yıl başından bu yana KKTC’de meydana gelen kazalarda 22 can kaybı yaşandı.

Meydana gelen kazalarda 318 kişi de yaralandı. Ölümlü kazaların, 8’i Girne, 5’i Lefkoşa, 4’ü Gazimağusa, 4’ü İskele, biri ise Güzelyurt’ta meydana geldi. 2022 yılını kapsayan 12 aylık dönemde 24 kişi hayatını kaybederken, 2023’ün yarısında neredeyse geçen yılın rakamlarına ulaşıldı.

Cezalar caydırıcı değil

Elde edilen bilgilere göre; 22 Mayıs tarihinden 11 Haziran’a kadar olan 20 günlük sürede ise 3 bin 881 sürücü sürat, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan rapor edildi.

Ayrıca ülke genelinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda ise kontrol edilen bin 723 araç sürücüsünden 333’üne çeşitli trafik suçlarından dolayı ceza yazıldı. Rapor edilen 333 sürücünden 214’ünün sürat, 16’sının alkollü araç kullanma suçu işlediği belirtildi.

Kontrollerde ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 sürücü hakkında da yasal işlem başlatılırken, 30 araç trafikten men edildi.

Uzmanlar; trafik kazalarındaki cezaların yetersizliğine dikkat çekerek “alkollü vaziyette araç kullanarak veya aşırı sürat yaparak hiç suçu olmayan insanların hayatını sonlandıran bir kişiye en fazla 7 yıl hapislik cezası vererek caydırıcı olamazsınız” diyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023, 09:58