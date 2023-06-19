7 milyon TL ödeyecek

Gazimağusa Belediyesi, yeni dönemin başından itibaren uygulamaya koyduğu sıkı ekonomik tedbirler ve hesap verebilir bir mali yapı çerçevesinde çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Belediye, çalışanların geleceklerinin güvencesi olan sosyal sigorta yatırımlarını yapmaya başlayacağını açıkladı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak doğum yapacak veya evlenecek olan çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının tamamlanması için bir milyon 675 bin TL, eski borçların yapılandırılıp taksitlendirilmesi için 3 milyon TL ödeme yapıldı.

Bu hafta yapılacak 2 milyon 270 bin TL’lik ödeme ile sosyal yatırımlara toplamda 7 milyon TL’lik ödeme yapılmış olacak.

Uluçay'ın hem halkın hem de çalışanlarının haklarının korunmasına hem de iş barışının sağlanmasına önem verdiklerini söylediği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Uluçay, maaşlarını ilk günden itibaren zamanında ödemeye başladıkları çalışanların, aynı zamanda sigorta ve ihtiyat sandığında olan gerilikleri de tamamlama hedefinde olduklarını söyledi. Sigortalar konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geçirdiği yasayla af ve taksitlendirme imkanından yararlanarak sigortalarla ilgili sorunun çözüldüğünü belirten Uluçay, 2023 Temmuz ayı itibarıyla çalışanların günü gününe her ay sigortalarını yatırmaya başlayacaklarını belirtti. İhtiyat sandığı yatırımlarıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, çalışanların rahat ve huzurlu olabilmesi için sosyal yatırımların tam yapılması gerektiğine inandıklarını, bu yönde attıkları adımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Uluçay, ‘Hem şehrimize hem Mağusalı’ya karşı duyduğumuz sorumluluk hem de çalışanlarımıza duyduğumuz sorumluluk gereği sigortasız çalışılmasına taraftar değildik dedi.”

Başkan Sülayman Uluçay’ın vatandaşın Belediyeye ödediği her kuruşun hesabının verileceği ve vatandaşa hizmet olarak döneceği bir sistem kurma amacında olduklarını belirttiği de açıklamada yer aldı.