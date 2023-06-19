‘Soytarılar Okulu’ beğeni topladı

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali çerçevesinde İzmir Şehir Tiyatroları'nın çocuk oyunu "Soytarılar Okulu" sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre oyunda; Sonay Eren, Selen Şeşen, Melis Çaba, Ferahi Aksavaş, Deniz Gürzumar ve Dilara Okudan rol aldı.

Oyun sonrasında Festival Komitesi'nden Ceren Kanatlı oyunun yönetmeni Burak Şentürk'ü sahneye davet ederek çiçek takdim etti.

Festival'de sırada Bursa Nilüfer Belediyesi'nin tek kişilik oyunu "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" var. Biletler, online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.





Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023, 09:53