Çözüm talep edildi

Sivil toplum örgütleri, Lefke’nin ilçe olmasının 9. yıldönümünde ortak açıklama yaparak bölgenin çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşıdı. Açıklama Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü imzasıyla yapıldı.

Toplam 16 Sivil toplum örgütü, Lefke’nin ilçeleşme sürecinin tamamlanmadığını, idari, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, Başbakanlık bünyesinde bir Lefke Masası kurulmasının eksikliklerin hızla giderilmesi açısından faydalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada Lefke’nin ilçe olmasının 9. yılı vesilesiyle bu sorunların çözümü için acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Sivil toplum örgütlerinin belirttiği sorunlar

İdari Eksiklikler: Kaymakam ataması ve Spor Dairesi dışında ilçe teşkilatında ilerleme olmaması.

Lefke Polis Müdürlüğü, Lefke Tapu Dairesi ve Lefke Veteriner Dairesi’nin hâlen Güzelyurt’ta bulunması. Bazı dairelerin ilçe teşkilatına uygun şekilde yeniden düzenlenmemesi.

KTEK Tahsilat Şubesi’nin sadece tahsilat yapabilmesi.

Kamu Binalarının Durumu: Taş Mektep binasının restorasyonunun tamamlanmaması ve kaymakamlığın buraya taşınamaması. Lefke İlçe Seçim Kurulu’nun konteynerde hizmet vermesi.

Devlet binalarının bazı kısımlarının sivil kullanıma kiralanmış olması.

Sağlık Hizmetleri: Cengiz Topel Hastanesi’nin II. sınıf hekimlik hizmeti verecek şekilde yapılandırılmamış olması.

Lefke Sağlık Ocağı’nda sürekli doktor ve diş hekiminin bulunmaması.

Ambulans hizmetinin 24 saat sürekli verilememesi.

Eğitim Sorunları: Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokulu’nda derslerin konteynerlerde yapılması.

Yeni okul binalarının inşasına başlanmamış olması.

Kentleşme ve Çevre Sorunları: Lefke Avrupa Üniversitesi çevresinden başlayıp beldenin geneline yayılan çarpık yapılaşma. Gaziveren sahilinde çarpık yapılaşmanın artması.

Sahil şeridinin ve yeşil dokunun korunmaması. Yürüyüş parkurlarının yetersizliği. Hurma ağaçlarının kırmızı palmiye böceği zararlısından korunmaması.

Ekonomi ve Altyapı: Tarımın yeterince desteklenmemesi. Turizm altyapısının tamamlanmamış olması ve Cittaslow planının yapılmamış olması. Lefke’nin Türkiye’den gelen suyu kullanamaması ve dağıtım şebekesinin eksikliği. Balıkçılar için müstakil bir balıkçı barınağı bulunmaması.