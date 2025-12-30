Kişi başı 10 bin TL ödendi

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalanan H.C.F., M.K. ve V.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar kişi başı 10 bin TL nakit teminat yatırarak, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis memuru; 20 Aralık saat 22.25 sıralarında Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi yaptığı esnada, park halinde bulunan ve şüpheli görülen bir araçta kontrol yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde aracın sol koltuğu üzerinde alüminyum folyo içerisine sarılı halde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; araç sürücüsü zanlı H.C.F.’nin üzerinde yapılan aramada da hintkeneviri türü uyuşturu-cu olduğuna inanılan bir maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Araçta yolcu olarak bulunan zanlılar M.K. ve V.A. ile birlikte H.C.F.’nin olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde H.C.F. ile M.K.’nin, ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendilerine ait olduğunu beyan ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların daha önce iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam dokuz gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Bu süre zarfında emare olarak alınan maddelerin analize gönderildiğini belirten polis, alınan analiz sonuçlarına göre sigara paketi içerisinde bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin 700 miligram, zanlı H.C.F.’nin üzerinde bulunan maddenin ise 2 gram 750 miligram oldu-ğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru; yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC vatandaşı olduklarını ve da-vaları görüşülünceye kadar teminatla serbest bırakılmalarının uygun olacağını belirterek mahkemeden teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların her biri için 10’ar bin Türk Lirası nakit teminat yatırmalarına, her zanlı için birer kefilin 700 bin Türk Lirası değerinde kefalet senedi imzalamasına ve zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.