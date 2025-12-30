Rahat durmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Cezaevinden tahliye olduktan 6 gün sonra Gazimağusa’da bir döviz bürosunu dolandırmaya çalışan 37 yaşındaki E.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kendisini polis olarak tanıtan ve döviz bürosundan borç para isteyen E.K. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Zeki Arkınel, zanlının, 26 Ara-lık’ta, bir döviz bürosuna giderek kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, borç para istediğini açıkladı. Şikayet üzerine zanlının kısa sürede tespit edildiğini aktaran polis, tamamlandığını bil-dirdi ve benzer sabıkaları olan, son tahliye tarihi olan 20 Aralık’tan 6 gün sonra konu suçu işle-yen zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.