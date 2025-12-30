Ölçüyü kaçırdı

Alkollü vaziyette babasının güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Lefkoşa’daki bankaya giden 25 yaşındaki genç, etrafı kırıp geçirdi.

Bankanın otomatik kapısının giriş mekanizmasına tekme atarak hasara uğratan zanlı, hızını alamayıp cam kapıyı da kırdı. Bankada 116 bin TL maddi zarar oluşurken, tutuklanan zanlı “kasti hasar, mülke tecavüz, tecavüzkâr alet taşıma, sarhoşluk, rahatsızlık çıkarma ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis memuru; zanlının 29 Aralık saat 01.40 raddelerinde babasının güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Girne Caddesi üzerinde, kapalı vaziyette bulunan bir bankanın önünde olay çıkardığını söyledi. Polis, zanlının nefesinde 125 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada anlamsızca bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini belirtti.

Kapıya ve cama zarar verdi

Polis, zanlının babası S.Y.’yi darp etmeye kalkıştığını, bu esnada bankanın batıya bakan otomatik kapısının giriş mekanizmasına tekme atarak hasara uğrattığını ve kapıdan içeri girerek mülke tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; giriş kapısından kopan yaklaşık 300 santimetre uzunluğundaki alüminyum parçayla bankanın iç cephede bulunan cam kapısını da kırarak kasti hasara uğrattığını ifade etti.

Polis, yapılan incelemede bankada toplam 116 bin Türk Lirası tutarında maddi hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Şikayet üzerine olay yerine intikal edildiğini belirten polis, zanlının suçüstü hali gereği olay yerinde tutuklandığını söyledi.

Zanlının geçmişte özellikle şiddet suçları başta olmak üzere birçok sabıkası bulunduğunu mahkemeye aktaran polis memuru; zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimali bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Yeğen ise işlenen suçların Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, zanlının tutuklu yargılanma süresinin bir ay olarak belirlenmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

