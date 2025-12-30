Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi ve oğlunu WhatsApp uygulaması üzerinden arayan, kendisini Türkiye'deki Casperler çetesinin lideri Azat olarak tanıttıktan sonra 150 bin dolar haraç isteyen şahsın suç ortağı olduğu iddia edilen E.K. (E-37) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Baba-oğulun bilgilerini Azat olduğunu söyleyen şahsa verdiği tespit edilen E.K. hakkında 7 gün ek süre temin edilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mustafa İnce; 18 Aralık 2025 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletme sahibini ve oğlunu arayan Azat isimli bir şahsın, kendisini Casperlar çetesinin lideri olarak tanıttığını ve 150 bin dolar para isteyerek, “vermezseniz sizi ve ailenizi yok ederim” diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Azat ismini kullanan şahsa işletme sahibinin kişisel bilgilerini veren zanlı E.K.’nin tespit edildiğini açıklayan polis, zanlı hakkında 26 Aralık’ta 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Bu süre zarfında zanlının telefonunun incelendiğini ve 21 adet tabancanın yer aldığı bir fotoğrafın bulunduğunu aktaran polis, soruşturmanın derinleştiğini bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

