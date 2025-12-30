Cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan 25 yaşındaki C.K. mahkemeye çıkarıldı. Teminatla serbest bırakılan zanlının ifadesinde sevgi gösterisi olarak sadece eşini yanakların-dan ısırdığını söylediği aktarıldı.

Polis, zanlının 26 Aralık saat 04.00 raddelerinde Gönyeli’de ikametgahı içerisinde cinsel ilişkiye girme hususunda tartıştığı 23 yaşındaki eşinin yüzüne tokat vurmak ve saçlarını çekmek suretiyle ciddi şekil-de darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; olayla ilgili şikayetin bir gün sonra yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Zanlının gönüllü sözlü beyanlarında, eşini darp etmediğini, sevgi göstergesi olarak yanaklarından ısır-dığını iddia ettiğini mahkemeye aktaran polis, müştekinin vücudunda darp izlerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının müştekiye daha önce de şiddet uyguladığının öğrenildiğini ancak genç kadının ifade vermekten imtina etmesi nedeniyle zanlı aleyhinde herhangi bir soruşturma başla-tılmadığını kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının 2021 yılına ait kavga, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçlarından dosyala-rının bulunduğunu ve bu meselelerle ilgili dava okunmuş olduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru; zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin Türk Lirası değerinde kefalet senedi imzalamasına ve zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

