‘Hükümet kaçıyor’

CTP, TDP ve HP ise meclisin erken seçim tarihi belirlememek için toplanmadığını savundu.

Mecliste temsil edilen muhalefet partileri CTP, HP ve TDP milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi’nin açılmaması üzerine ortak basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamada, hükümetin tek derdinin koltuk olduğu belirtildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman erken seçimden kaçmak için Meclisin iradesine darbe vurulduğunu söyledi. Erhürman, “Birkaç tane toplantı yapıldı. Muhalefet partileri olarak içinde bulunduğumuz durumda Meclis çalışanları için önerilerde bulunduk. 'Ülkeyi bu sıkıntılı durumda ara seçime götürmek zorunda kalmayalım' dedik. Meclis başkanıyla toplanıldı, hukuki olmayan bir karar üretildi. Ancak yürürlükte olmayan bir karardan bahsediyorlar… 10 gün Meclisi ertelediklerini iddia ediyorlar. Böyle bir karar yürürlükte değil, Perşembe günü toplanmak için deneme yapmak zorundalar” dedi.

Erhürman: Bıçak kemiğe dayandı

“Muhalefet partileriyle istişare etmeden karar üretiyorlar. Seçimi 2022’ye ertelemek için hiçbir iradeyi tanımıyorlar, kendi kurultayları peşinden koşuyorlar” diyen Erhürman, tek meselelerinin kurultayı yapıp, iktidarda kalmak olduğunu savundu.



CTP olarak bugün parti meclisini toplayarak, durumu değerlendireceklerini ifade eden Erhürman, “Biz buna göz yummayacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Hükümet ölü doğan bir hükümettir” dedi.

Özyiğit: Tek dertleri koltuk

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de dün yine mecliste tarihi bir gün yaşandığını belirterek, pandemi nedeniyle zaten farklı alanlarda problemler yaşanan ülkede halkın sorunlarına çare bulması beklenen merciinin tek derdinin “koltuklarımızda nasıl daha uzun oturabiliriz” olduğunu savundu.

Hükümetin öncelikli görevinin halkın sorunlarına çare üretmek ve her şeyden önce yasalara söz söyletmemek olduğunu söyleyen Özyiğit, “Zaten 3 devşirme milletvekiliyle para bulacak vaadiyle, ölü doğan hükümet kaosu her geçen gün büyütüyor” dedi.

Manavoğlu: Demokrasi darbesi yaşıyoruz

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, erken seçim tarihiyle ilgili yasaların ivediliğinin konuşulacağı genel kurulun toplanabilmesi ve çalışması için muhalefet olarak nisaba destek vermeye hazır olduklarını ancak hükümetin zaruri olan adımı atmamak için meclisin toplanmasına engel olduğunu belirtti.

Manavoğlu, “Yargıyla başlayıp, bu hareketle devam eden bir demokrasi darbesi yaşıyoruz” dedi.