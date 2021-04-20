Meclis 10 gün tatilde

Cumhuriyet Meclisi’nin dün yapılması beklenen toplantısı bazı çalışanların Covid-19 temaslısı olduğu gerekçesiyle ertelendi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis çalışanlarının bir kısmının Covid- 19 temaslısı olduğunu, bu nedenle toplantının yapılmadığını açıkladı.

Ancak erken seçim için hazırladıkları önerinin mecliste görüşülmesini bekleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sennaroğlu’nun sunduğu, “Covid-19”gerekçesini kabul etmedi.

Muhalefet, hükümetin erken seçim tarihi belirlemekten kaçtığını savunarak, “Tek dertleri koltuk” açıklamasında bulundu.

Muhalefettin bu çıkışı üzerine yazılı açıklama yapan Başbakan Saner, “Derdimiz koltuk değil,

Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı olmaktır” dedi.

Muhalefettin eleştirileri üzerine yazılı açıklama yapan Başbakan Saner, dertlerinin koltuk değil, “kovid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla tamamlanması, Türkiye ile yakın işbirliği yapılarak ekonomik sıkıntıların aşılması ve altyapının tamamlanarak ülkenin hızlı bir kalkınma sürecine girmesi” olduğunu belirtti.



UBP’den verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, Meclis’teki 27 milletvekilinin erken seçimin Nisan 2022’de yapılması yönünde açık irade koymalarına rağmen, muhalefetteki 22 milletvekilinin kendi istediği tarihi çoğunluktaki milletvekillerine dayatmaya çalışmasının anti demokratik ve ülkeye zarar verici bir tutum olduğunu kaydetti.Saner, muhalefetin ara seçimi ortadan kaldıracak ya da ertelettirecek, mantıklı, makul bir erken seçim tarihinin belirleneceği hiçbir çalışmaya katı sağlamayacağını ortaya koyarak hata yaptığına işaret etti.Ersan Saner, “Ulusal Birlik Partisi her zaman seçime en hazır partidir. Halkın takdiriyle yine iktidara gelecek güçtedir ama şimdi ne ara seçim, ne de erken seçim zamandır. Halkın böyle bir gündemi ve beklentisi olmadığı gibi, ülkedeki sosyal ve ekonomik koşullar da buna uygun değildir” dedi.

Sennaroğlu: Personelin bir kısmı temaslı

tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü’nde çalışan personelin bir kısmının, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığıyla 14 Nisan’da greve katıldığını hatırlattı.

Meclis Başkanı, bu personelin, sendika başkanlarıyla toplu halde kapalı ortamda bulunduğunu, daha sonra, ilgili toplantıda bulunan bir sendika başkanının Covid-19 pozitif olduğunun açıklandığını belirtti.

Temaslı olan çalışanların yasa gereği izole olmaları gerektiğini kaydeden Sennaroğlu şunları söyledi:

Danışma Kurulu’nu topladık. ‘10 gün meclisi toplantılarını erteleyelim’ dedik. Danışma Kurulu’nda UBP’den Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı ve HP Genel Başkanı temaslı olduğu için Tolga Atakan temsil etti. Bir de ben dört kişi karar vermeye çalıştık. CTP toplantıyı yapalım, tek tek içeri girelim dedi. Bu olmadı çünkü çalışanlar içeri giremedi. UBP ve ben toplantıların 10 gün ertelenmesi, CTP ve HP ertelenmemesi yönünde oy kullandı.2’ye 2 çıktı oylar. Bu gibi durumlarda Meclis Başkanının oyu ayırt edici olur. Benim oyumla 10 gün ertelenebilir ama bunun genel kurulda onaylanması lazım. Ancak meclis toplanmadığı için oylama Perşembe gününe kaldı.

Temaslı olmayan çalışanları Çarşamba günü meclise getirteceğiz, PCR testi yapacağız. Perşembe günü oylama yapılacak. Ama o zamana kadar meclisin 10 gün kapalı olmasına gerek kalacak mı bilemiyoruz.