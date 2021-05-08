Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın kanser hastalarına yardımcı olmak amacıyla canlı yayında açık artırmaya çıkardığı kravatına 10 bin lira vererek satın alan iş adamı Günay Çerkez dün Gündem Özel programında sürpriz yaptı.

Kanser Hastaları Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’le birlikte canlı yayına katılan Çerkez,

kravata 10 değil 15 bin lira ödeyeceğini belirtti.

Canlı yayında duygusal anlar yaşanırken, Kocaismail, katkısından dolayı Çerkez’e plaket takdim etti.

Akar: Umarım örnek olur

Reşat Akar, açık artırmayla sattığı ve özel olarak çerçevelettiği kravatı dün Gündem Özel programında iş adamı Çerkez’e takdim etti.

Duyarlı davranışından dolayı Çerkez’e teşekkür eden Akar, bu davranışın varlıklı insanlara örnek olması gerektiğini ifade etti.

Akar, şunları söyledi:

Kanser hastalarına yardım etmek için kravatımı açık artırmaya çıkardım. Günay Çerkez, duyarlı davranarak kravatı satın aldı.

Sayın Çerkez’e kravatı hediye etmekten mutluluk duyuyorum. Umarım diğer iş adamlarına ve varlıklı insanlara örnek olur.

Çerkez 15 bin lira önerdi



Kravatı teslim alan iş adamı Çerkez de, Akar’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Gündem Özel programını her gün takip ettiğini ifade etti.Çerkez, “Sayın Akar sizi sürekli izliyorum. Ülke sorunlarını cesur bir şekilde ele almanızı takdir ediyorum ”dedi.Kanser hastalığının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük sorun olduğunu kaydeden Çerkez,“Çok anlamlı bir sebepten dolayı kravatı açık artırmaya çıkardığınız için ben de fiyatı 15 bin liraya çıkardım. İnşallah birçok hastamıza yararımız dokunur. Hastalara yardım etmek vatani ve milli bir görevdir” dedi.

Duygulu anlar yaşandı

Akar, daha sonra 15 bin liralık çeki dernek başkanı Kocaismail’e teslim etti.

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Kocaismail, Diyalog Medya Grubunun her zaman kanser hastalarına destek olduğunu ifade etti.

Kocaismailgil, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı bir toplumda olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

Kocaismailgil daha sonra kanser hastalarına katkıda bulunan iş adamı Çerkez’e plaket takdim etti.

Bir ilk yaşanmıştı

Akar, 3 Mayıs tarihinde hafta içi her gün 16.30-18.00 arasında tv2020’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında, kanser hastalarının sayısındaki artışa dikkat çekmek ve onlara yardımcı olmak için bir ilke imza atmıştı.

Akar, canlı yayında boynundaki kravatı çıkararak, açık artırmaya sunmuştu. İş adamı Günay Çerkez, telefonla yayına bağlanarak kravatı 10 bin liraya almak istediğini söylemişti.