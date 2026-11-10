Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yenierenköy’de düzenlediği etkinlikle Erenköy-Karpaz Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı. Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, genel seçimlerde CTP’yi tek başına iktidara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bölge halkı katıldı.

İncirli, konuşmasında Tevfik Gören’in Erenköy-Karpaz Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararını da değerlendirdi. Karara saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını belirten İncirli, Gören’in belediye başkanı olmasa da bölge için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

CTP’nin Erenköy-Karpaz’a hizmet etme kararlılığını sürdüreceğini kaydeden İncirli, bölge için hazırlanan projelerin takipçisi olacaklarını ve hedeflerini yeni dönemde hükümet eliyle hayata geçireceklerini söyledi.

Sağlık, eğitim ve bakım hizmetleri öncelikli olacak

Erenköy-Karpaz’ın ihtiyaçlarının yeni dönemde öncelikleri arasında yer alacağını belirten İncirli, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, üretim ve gençlerin sorunlarına yönelik kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını kaydetti.

Bölgede sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken İncirli, yapılması planlanan hastanenin tam teşekküllü şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarını ve yurttaşların sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşabilmeleri için çalışacaklarını belirtti.

İncirli, “Yeni dönemde hiç kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” dedi.

Tarımsal üretimin yeniden canlandırılması gerektiğini de vurgulayan İncirli, zeytin ve harnubun hak ettiği değeri bulması için üreticilere destek vereceklerini, gençlerin üretime katılımını teşvik edeceklerini ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kooperatifleşmeyi güçlendireceklerini söyledi.

“İnsanlarımız hakkı olanı alacak, kimseye minnet duymayacak”

Yeni dönemde adaletli, eşitlikçi ve insan odaklı bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını belirten İncirli, yurttaşların doğdukları yere, kökenlerine, inançlarına veya siyasi görüşlerine göre ayrımcılığa uğramayacağını ifade etti.

Kamu hizmetlerinin siyasi yakınlığa göre dağıtılmasına son vereceklerini kaydeden İncirli, “Biz hakkı olana hakkını vereceğiz ama bunu bir lütuf olarak yapmayacağız. İnsanlarımız bu hizmeti alıyorlar diye siyasilere minnet duymayacak” ifadelerini kullandı.

6 Aralık seçimlerinin önemine de değinen İncirli, Erenköy-Karpaz Belediye Meclisi’nde güçlü bir çoğunluk elde etmeyi ve genel seçimlerde CTP’yi tek başına iktidara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

CTP, Karslılar Derneği’ni ziyaret etti

CTP, Karslılar Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, bazı milletvekilleri ve adaylar da katıldı.

Ziyaret kapsamında derneğin faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi alan CTP heyeti, dernek temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.