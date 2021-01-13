Kokain ele geçirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, İsrail uyruklu Nour Daana ile Filistin uyruklu Jihad Halawani’nin birlikte yaşadığı eve baskın yapan polis, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlılar, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 8 Ocak 2021 tarihinde, Nour Daana’nın ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve konu ikametgaha operasyon düzenlendiğini söyledi.

Özdesoy, Daana’nın ev arkadaşı olan Jihad Halawani’nin de ikmetgahta tespit edildiğini belirtti. Özdesoy, yapılan arama sonucunda, bir buçuk gram hintkeneviri ile 350 miligram “kokain” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özdesoy, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 7 bin 500 TL nakdi teminat ödemeleri şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.