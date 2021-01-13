Nisan’da sandık

UBP tarafından aday gösterilen Resmiye Canaltay’ın ikinci kez Meclis çoğunluğundan ret oyu alması sonrasında Meclis kürsüsünden ‘erken seçim’ çağrısı yapan Başbakan Ersan Saner’e, CTP ve YDP’den yıldırım hızıyla yanıt geldi. CTP’den yapılan açıklamada erken seçimin Nisan’da yapılması önerilirken, parti lideri Tufan Erhürman, halkın iradesine başvurmaktan başka çarenin kalmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da partisinin erken genel seçime hazır olduğunu belirterek Nisan ayını önerdi. UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısında ise Meclis Başkanlığı seçiminin sonucu ve erken seçime gidilmesi tartışıldı. Toplantı sonunda seçim temasları ve tarih belirlemek için Genel Başkan Ersan Saner’e tam yetki verildi.

UBP toplandı, son durumu değerlendirdi

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Saner’in erken seçim çağrısı siyaseti hareketlendirdi.

Durum değerlendirmesi yapmak için dün toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner’e, izlediği politikada destek belirtti ve hükümet ortakları ile muhalefet partileriyle istişare etme ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki verdi.

UBP’den yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçim sürecinde yaşananlar, hükümet ve ülkedeki gidişat konusunda değerlendirmede bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Genel Başkan Ersan Saner’a izlediği politikada destek belirtildiği, Genel Başkan’a, hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki verildiği kaydedildi.

UBP’den yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu’nda ayrıca salgın sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek, hükümetin gerek hastalıkla mücadele ve aşılama, gerekse halkın ekonomik sıkıntılarının aşılması için yapacağı çalışmalara destek verileceğinin altının çizildiği belirtildi.