Kuzeyde 10, Güneyde 259 yeni vaka

Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta bir can kaybı 10 vaka, Güney Kıbrıs’ta ise 4 ölüm gerçekleşti, 259 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 215 olduğunu, 10 yerel vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne,1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle: yapılan toplam test sayısı 356 bin 833, toplam vaka sayısı 1810, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı1556, tedavisi devam eden vaka sayısı 243, pandemi merkezindeki hasta sayısı 41,pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 201,toplam kaybedilen hasta sayısı 11, yoğun bakımda yatan hasta sayısı1.

Güneyde 4 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs kaynaklı 4 yeni can kaybı oldu, 259 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı bilgiye göre son 24 saatte 13 bin 231 test yapıldı, 259 yeni vaka tespit edildi ve 4 yeni ölüm gerçekleşti.

Toplam vaka sayısı 27 bin 897, toplam can kaybı 157 oldu. 58 hastanın durumununsa kritik olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de 9 bin 809 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.