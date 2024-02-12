Cumhurbaşkanı Tatar Kahramanmaraş'ta...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, geleceğe Türkiye ile emin adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Tatar, 6 Şubat depremindeki acıları Kahramanmaraş halkıyla birlikte yaşadıklarını kaydederek, yaraların en erken zamanda sarılması ve Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir şekilde inşa edilmesi dileğinde bulundu.

Kahramanraş’ta verilen destansı mücadelenin Türk milletinin şanlı tarihinde yerini aldığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesine dikkat çekti, Türk milletinin tarihte asla bağımsızlığından ödün vermediğini söyledi.

KKTC’ye yapılan haksızlık ve saldırılarının Türk dünyasını birbirine daha da kenetlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere düşen görev, milli değerlere, örf, adet, gelenek ve göreneklere ve her türlü zenginliğimize sahip çıkarak geleceğimizi şekillendirmektir” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye giden Tatar, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü törenine katılarak, bir konuşma yaptı.

Tören kapsamında ilk program, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanması ve İstiklal Madalyası’nın bayrağa takılmasıyla yapıldı. Ardından, askeri araç üzerinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın halkı selamlaması ile başlayan Valilik Meydanı’ndaki törende, günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapıldı.