‘Çerçeve tartışılmaz’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Maronit cemaatinin Ayiu Marona yortusu için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Panayias ton Hariton” (Meryem Ana) katedralinde düzenlenen ayinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken “uzlaşılmış çerçevenin tartışılması söz konusu değildir” dediğini yazdı.

Türk tarafının iki devlet çözümü tezini destekliyor olmasını değerlendirirken BM Genel Sekreteri’nin Maria Angela Holguin Cuellar’ı kişisel temsilci atanmasının, “müzakerelerin yeniden başlayabileceği ve Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçeve temelinde çözüme gidilebileceğini gösterdiğini söyleyen Hristodulidis “ancak uzlaşılmış çerçevenin tartışması söz konusu değildir” dedi.

Hristodulidis bunun, (müzakere çerçevesinin değişemeyeceği) “Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına, yalnız Rum tarafının değil uluslararası toplumun da mesajı olduğunu” savundu “durum kolay değil, zorluklar ve meydan okumalar var” ifadesini kullandı.



İngiliz Yüksek Komiserini eleştirdi

İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın Kathimerini’ye verdiği röportajda söylediklerinin Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği konusunda Ankara’nın işini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı sorulan Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve mevcut konjonktürde uluslararası toplumun ve Kıbrıs sorununa ilgi gösterenlerin de pozisyonu, Yüksek Komiserin sözlerinin müzakereleri yenden başlatma çabalarına hiçbir şekilde yardımcı olmadığıdır” ifadesini kullandı. “Bu tür açıklamalar kabul edilmez, bu nedenle Siddiq’ın açıklamalarının özüne girmek istemiyorum” diye ekledi.

Nikos Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs temsilcisi ataması meselesinin başarısızlığa mı uğradığı sorulduğunda “Türkiye tarafından olumsuz bir eğilim var ancak bu, AB temsilcisi atanması çabasına son verildiği anlamına gelmiyor” dedi.

Holguin Mart’ın ikinci yarısında dönecek

Hristodulidis Kıbrıs Sorunu Grubu’nun oluşumunun tamamlandığını ve grubu Rum Başkanlık Sarayı’na davet edeceğini, Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin Cuellar’ın da Mart ayının ikinci yarısında Ada’ya döneceğini açıkladı.

Hristodulidis, Holguin’in önemli bir çaba harcamakta olduğunu söyledi ve "atanmasının, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartların oluşmasına bir fırsat penceresi açması ümidini” dile getirdi. Hristodulidis “Biz Rum tarafı olarak Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

