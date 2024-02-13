Hukukçular yeniden düzenleyecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 12.30’da toplandı.

Oturumda, Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi geri çekildi, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ise oy birliğiyle onaylandı.

Meclis’te “Okutulup Onaya Sunulacaklar” kısmında ilk olarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin gündeminde bulunan Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Ardından, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yerinden söz alarak, konunun neden yasa tasarısı olarak gelmediği ve içerikle ilgili bilgi verilmesini istedi.

Bunun üzerine öneri sahibi Oğuzhan Hasipoğlu kürsüye çıkarak, durumun aciliyetinden dolayı öneri şeklinde hazırlandığını ve genel gerekçesinde de belirtildiği üzere 21 yaşından küçük ve milli sporculara istisna sağlanmasının hedeflendiğini anlattı.

Erhürman: Bakanların imzasıyla gelmesi mümkün

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, “Bu tip acil konularda Bakanlar Kurulu’nda 'ayak divanı' dediğimiz yöntemle 'bakanların imzasıyla' gelmesi mümkündür. Geçmişte de çok yapılmış bir şeydir” dedi.

Bunun Bakanlar Kurulu’ndan gelmesi özellikle sporun başbakanlığa bağlı olmasından dolayı daha doğru olacağı görüşünü dile getiren Erhürman, çocukların yaptığı spordan dolayı suçlu konuma düşmesinin kendileri açısından da kabul edilemez olduğunu ifade etti. Erhürman, önerinin 12 yaşından büyük milli sporcuların tasarrufunda silah bulundurmasını ve silahı adına kaydettirmesini mümkün kıldığını söyledi.

Erhürman, “Tasarrufunda silah bulundurmak, ‘poligonda 21 yaşından büyük birinin gözetiminde’ diye tanımlansa başka bir şeydir, 13 yaşında adına silah kaydettirebilmek başka bir şeydir” diyerek önerinin geri çekilmesini ve Bakanlar Kurulu’nun hukukçularıyla oturarak düzenleme yapmasını istedi.

Narenciyede gelinen nokta dehşet verici

Erhürman, ülkede narenciye sektörünün geldiği noktayı ise “dehşet verici” olarak niteledi. Bugün itibarıyla ihracat kapılarının kapandığı bilgisinin olduğunu ve bütün üreticilerin gelecek yılla ilgili endişe duyduğunu anlatan Erhürman, üreticilerin narenciye bahçelerini elden çıkarma noktasına geldiğini söyledi. Erhürman, üreticileri sattığı narenciye bahçelerinin imara açılmak üzere alındığını da ekledi. “Bu konuda kendine gelme zamanıdır” diyen Erhürman, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde, Geçitköy’de az sayıda insanın çok büyük zararlara uğradığını aktaran Tufan Erhürman, bu konuda da adım atılmasını istedi.

Erhürman konuşmasında, dün bir gazetede “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı Ermenilerin KKTC’ye alınmadığına ilişkin bir haber çıktığını belirtti ve bunun doğru olup olmadığını da sordu.

Hasipoğlu: Erhürman ile aynı görüşteyiz

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, meselenin aciliyetinden dolayı, müsabakalara gidecek sporcuların olmasından dolayı bu önerinin yapıldığını ancak kendilerinin de “müsabakalarda bu silahların kullanılması” konusunda Erhürman ile aynı görüşte olduğunu belirterek, ivedilik talebini geri çekti.

Ardından Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Şahali: Tasarı doğru ve gerekli

Tezkereye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Tasarı doğru ve gerekli” diyerek, CTP’nin oyunun olumlu olacağını belirtti.

Muhtarların devlet tarafından desteklenmesinin önemine vurgu yapan Şahali, “Asgari ücretin yüzde 95'i oranındaki katkı elzemdir” dedi.

Üstel: Muhtarlara verilen katkı yetersiz

Başbakan Ünal Üstel de tezkereye ilişkin söz alarak, muhtarların aldığı katkının yeterli olmadığı konusunda herkes hemfikir olduğunu ifade etti ve katkının asgari ücretin yüzde 95’i oranına çıkacağını söyledi.

Muhtarlık binalarının çoğunun atıl vaziyette olduğunu da anlatan Üstel, bu binaların 140’ının bakım ve onarımının tamamlandığını, gerisinin ise 2024 yılı içinde tamamlanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Narenciye için daha çok planlamaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Başbakan, “Gelecek narenciye hasadı gelmeden büyük soğuk hava deposunu üreticiye kazandıracağız. Hiçbir ürünü ağacında bırakmayacağız, kalırsa da gerekli ödemeyi yapacağız” diye konuştu.

Geçitköy’de sel dolayısıyla meydana gelen hasarla ilgili Üstel, “Geçitköyde selde insanların uğradığı zararı tespit ettik. Hepsini karşılayacağız” dedi.

Çavuş: Narenciyede süreci takip ediyoruz

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, narenciye sektörü ile ilgili süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Geçen yıl 10 Şubat’a kadar kesilen ürünün 16 bin 300 ton, bu yıl şu ana kadar ise 12 bin ton olduğu bilgisini aktaran Çavuş, "Bu hastalığın böceğinin ve yumurtasının fümigasyon ile öldüğünü ıspatladık. Türkiye’deki yetkililerle yapmış olduğumuz çalışmada şu an için Azerbaycan, Irak ve Türkiye’de de 11 bin tonluk ürünün depolanması ile ilgili önünün açıldığı ama önümüzdeki günlerde 30 bin ton daha ürünün oralara depolanıp satışa gidebileceği noktasında da çabamız var” diye konuştu.

Ürünün hareketinin izlenilebilirliğinin önemine de işaret ederek bu konuyu Türkiye’deki yetkililerle görüşerek önünü açtıklarını kaydeden Çavuş, Cevdet Yılmaz’a, Tarım Bakanına ve büyükelçiliğe gösterdikleri ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Gelecek birleşim, bugün saat 10.00’da olacak.

