Öğrencilerin becerileri gelişti

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik Projesi kapsamında Gazimağusa’daki altı ilkokula öğrencilerin çevre okuryazarlık becerilerini destekleyici niteliklere sahip ekolojik bahçeler kazandırıldı.

Açıklamaya göre, Avrupa Birliği finansal desteği ile 2021 yılından beri devam eden “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi” kapsamında çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturuldu ve pilot bölge Gazimağusa’da uygulanıyor. Bu model ve mekanizmalar aracılığıyla öğrencilere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için çevre okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Doğa merkezli eğitim ortamlarının çocukların davranış ve öğrenme stilleri üzerindeki olumlu etkileri de göz önünde bulundurularak, okul arazileri içerisinde çevre eğitiminin bir aracı olarak ekolojik bahçelerin oluşturulması ve öğrencilere tanıtılması da Yeşil Bilezik projesinin hedefleri arasında yer alıyor.

Bu bağlamda Polatpaşa İlkokulu, Alasya İlkokulu, Dr. Suat Günsel İlkokulu Mağusa, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu olmak üzere altı ilkokula ekolojik yaklaşımlara sahip bahçeler kazandırıldı. Öğrenciler üç ay boyunca bahçelerin yapım süreçlerine aktif şekilde dahil edilip, hügel-kültür, malçlama ve kompost gibi yöntemleri uzmanlar eşliğinde uygulayarak; ekoloji, geri dönüşüm, yetiştiricilik ve perma kültür alanlarında deneyimsel bilgiler edindi.

Doğa entegreli öğrenmeyi desteklemek ve okul topluluğuna kalıcı fayda sağlamak amacı taşıyan bu bahçeler, perma kültür ilkeleri çerçevesinde ve kullanılan malzemelerin karbon ayak izini dikkate alan bir yaklaşımla geliştirildi ve biyolojik çeşitliliği, doğal yaşamı ve yaban hayatı artırabilecek öğeler barındırmaları yanında, dar alanları değerlendirmek adına dikey bahçeler içermektedirler ve hügel-kültür, malçlama ve kompost yöntemleri ile zenginleştirildi.

Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu konuyla ilgili açıklamasında, çocukların doğa ile bağlarını güçlendirmek amacıyla belirli bir program çerçevesinde doğayı merkezine alan sürdürülebilir çevre okuryazarlığı eğitimleri verildiğini kaydetti

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 09:52