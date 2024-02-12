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Peş peşe ani ölüm... Girne, Lefke ve Lefkoşa'da ani ölümler araştırılacak

Girne, Lefke ve Lefkoşa'da ani ölüm... Ölüm nedenleri belirlenecek...

Peş peşe ani ölüm... Girne, Lefke ve Lefkoşa'da ani ölümler araştırılacak
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Polis'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

10.02.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu otel odası içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren, Abdullah GÜNGÖREN (E-81)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

10.02.2024 tarihinde, Lefke’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Şükrü ZEYBEK (E-64)’in doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “şeker hastalığına bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit dilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 11.02.2024 tarihinde, Küçükkaymaklı’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Mırzaahmad MANSOURI (E-67)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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